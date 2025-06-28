 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд в Ереване арестовал главу Ширакской епархии

Суд в Ереване на два месяца арестовал архиепископа Аджапахяна
Микаэлю Аджапахяну вменяют публичные призывы к захвату власти. Он отрицает вину, защита считает, что судья действовал предвзято. Архиепископ накануне сам пришел в СК после того, как силовики явились в его резиденцию

Суд в Ереване арестовал на два месяца главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэля Аджапахяна, сообщает Sputnik-Армения.

Ему ограничили общение, разрешив контактировать только с родными.

Защита назвала решение суда необоснованным, адвокаты его обжалуют.

Против архиепископа возбуждено уголовное дело по обвинению в публичных призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя (ч. 2 ст. 422 УК Армении). 27 июня сотрудники Службы национальной безопасности попытались задержать Аджапахяна на территории Первопрестольного Святого Эчмиадзина — духовного и административного центра ААЦ, но им помешали священнослужители, началась потасовка. Позднее архиепископ сам пришел в Следственный комитет, адвокаты сообщили, что глава Ширакской епархии задержан.

В Армении завели дело на протестующих, отбивших у силовиков архиепископа
Политика
Фото:РИА Новости

Обвинения против себя архиепископ назвал сфабрикованными. Его защита считает, что судья действовал предвзято. «Состава преступления нет, его абсолютно нет», — заявил «РИА Новости» адвокат Ара Зограбян.

Суд в Ереване арестовал главу Ширакской епархии
Video

26 июня в Армении был арестован еще один архиепископ, лидер движения «Священная борьба» Баграт Галстанян, его обвиняют в в терроризме, массовых беспорядках и попытке узурпации власти. Премьер-министр Никол Пашинян до этого сообщил, что в стране предотвратили попытку госпереворота со стороны «криминального олигархического духовенства», упоминалось движение «Священная борьба».

Конфликту между представителями властей Армении и церкви предшествовала критика Пашиняна в адрес главы ААЦ Гарегина II, которого премьер обвинил в нарушении обета безбрачия, потребовав от него оставить пост. В ответ в ААЦ заявили, что вопросы, касающиеся церкви, «решаются в соответствии с церковными канонами и уставами и не входят в сферу компетенции государственных и политических деятелей».

В спор пообещал «вмешаться по-своему» глава промышленно-строительной группы «Ташир», российский миллиардер Самвел Карапетян. Он выступил в поддержку церкви и раскритиковал власти. 18 июня миллиардера (состояние $3,2 млрд по версии российского Forbes) арестовали, обвинив в «публичных призывах к захвату власти».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ереван Церковь архиепископ Армянская апостольская церковь Самвел Карапетян
Материалы по теме
СК Армении потребовал ареста главы Ширакской епархии
Политика
Армянский архиепископ Аджапахян зашел в здание СК в Ереване
Политика
В Армении силовики и священники начали драку у резиденции католикоса
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Киев пригрозил санкциями покупателям российской нефти Политика, 08:44
Канада ввела налог в 50% на импорт стали из стран без договора о торговле Экономика, 08:25
Как заправляться на 5 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil, 08:05
Чем заняться дома: два Андерсона, Вильнев и разговоры о музыке Стиль, 08:00
В Малайзии допустили возобновление прямых рейсов в Россию в 2025 году Общество, 07:54
Суд в Ереване арестовал главу Ширакской епархии Политика, 07:50
В Хабаровске организатору банды дали 18 лет за изнасилование и разбой Общество, 07:38
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
За ночь над Россией уничтожили 31 дрон Политика, 07:26
В Мексике перехватили подлодку с 3,5 тоннами кокаина Общество, 06:53
В Газе заявили о наркотиках в поставленном США гуманитарном грузе Общество, 06:21
Трамп ответил на данные о намерении «дать Ирану» $30 млрд Политика, 06:10
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
Фицо назвал новый пакет санкций ЕС против России «очень секси для всех» Политика, 05:40
Сенат США отклонил резолюцию демократов, ограничивающую полномочия Трампа Политика, 05:30