Суд в Ереване арестовал главу Ширакской епархии

Суд в Ереване на два месяца арестовал архиепископа Аджапахяна

Микаэлю Аджапахяну вменяют публичные призывы к захвату власти. Он отрицает вину, защита считает, что судья действовал предвзято. Архиепископ накануне сам пришел в СК после того, как силовики явились в его резиденцию

Суд в Ереване арестовал на два месяца главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэля Аджапахяна, сообщает Sputnik-Армения.

Ему ограничили общение, разрешив контактировать только с родными.

Защита назвала решение суда необоснованным, адвокаты его обжалуют.

Против архиепископа возбуждено уголовное дело по обвинению в публичных призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя (ч. 2 ст. 422 УК Армении). 27 июня сотрудники Службы национальной безопасности попытались задержать Аджапахяна на территории Первопрестольного Святого Эчмиадзина — духовного и административного центра ААЦ, но им помешали священнослужители, началась потасовка. Позднее архиепископ сам пришел в Следственный комитет, адвокаты сообщили, что глава Ширакской епархии задержан.

Обвинения против себя архиепископ назвал сфабрикованными. Его защита считает, что судья действовал предвзято. «Состава преступления нет, его абсолютно нет», — заявил «РИА Новости» адвокат Ара Зограбян.

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26 июня в Армении был арестован еще один архиепископ, лидер движения «Священная борьба» Баграт Галстанян, его обвиняют в в терроризме, массовых беспорядках и попытке узурпации власти. Премьер-министр Никол Пашинян до этого сообщил, что в стране предотвратили попытку госпереворота со стороны «криминального олигархического духовенства», упоминалось движение «Священная борьба».

Конфликту между представителями властей Армении и церкви предшествовала критика Пашиняна в адрес главы ААЦ Гарегина II, которого премьер обвинил в нарушении обета безбрачия, потребовав от него оставить пост. В ответ в ААЦ заявили, что вопросы, касающиеся церкви, «решаются в соответствии с церковными канонами и уставами и не входят в сферу компетенции государственных и политических деятелей».

В спор пообещал «вмешаться по-своему» глава промышленно-строительной группы «Ташир», российский миллиардер Самвел Карапетян. Он выступил в поддержку церкви и раскритиковал власти. 18 июня миллиардера (состояние $3,2 млрд по версии российского Forbes) арестовали, обвинив в «публичных призывах к захвату власти».