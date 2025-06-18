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Политика ,  
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Суд в Армении арестовал Карапетяна

Суд в Армении арестовал Самвела Карапетяна на два месяца
Армянский миллиардер выступил на стороне Армянской апостольской церкви в ее конфликте с Пашиняном. Дома у Карапетяна провели обыски, его арестовали по делу о публичных призывах к захвату власти
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Самвел Карапетян (Фото: Роман Шеломенцев / РБК)

Суд в Ереване принял решение арестовать главу группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, передает News.am со ссылкой на адвоката Рубена Акопяна.

«Решение явно незаконное, мы не можем себе представить, чем оно мотивировано», — цитирует издание слова защитника.

Карапетяну предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК Армении). Уголовное дело против бизнесмена связано с его поддержкой Армянской апостольской церкви — ее в последнее время критикует армянский премьер Никол Пашинян.

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Самвел Карапетян

News.am объясняет, что дело связано с интервью, в котором Карапетян заявил: «Небольшая группа, забыв историю Армении, историю Армянской церкви на протяжении тысячелетий, атакует Армянскую церковь, армянский народ. Поскольку я всегда был на стороне Армянской церкви и армянского народа, то я буду принимать в этом непосредственное участие. Если же политикам это не удастся, то мы поучаствуем во всем этом по-своему».

Карапетяну 59 лет, он владеет компанией «Ташир Групп». Его состояние — $3,2 млрд по версии российского Forbes. Компания носит название в честь его родного города в Армении.

Он начал бизнес в России в 1990-х, открывая рестораны и магазины «Ташир». Потом в группу компаний были включены торговые центры, различные предприятия и другие активы. Сейчас в ее контур входят, например, торговые центры «Рио» и Фора-банк. В Армении группе принадлежат «Электрические сети», обеспечивающие более 1 млн потребителей.

Дома у Карапетяна 17 июня провели обыски, а в ночь на 18 июня его увезли силовики.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Армения Самвел Карапетян «Ташир»
Самвел Карапетян
18 августа 1965 года
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