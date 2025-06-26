В Армении арестовали священника, заподозренного в планах захвата власти

Архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта и еще более десятка человек обвинили в попытке захвата власти, некоторые из них уже арестованы. Баграт — лидер протестов против делимитации границы Армении и Азербайджана

В Армении арестовали лидера движения «Священная борьба», архиепископа Армянской апостольской церкви (ААЦ) Баграта Галстаняна, сообщает News.am.

Срок ареста — два месяца.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сообщил, что правоохранительные органы страны предотвратили попытку госпереворота со стороны «криминального олигархического духовенства», упоминалось движение «Священная борьба». По данным СК страны, оно планировало теракты и действия, направленные на захват власти в Армении.

Адвокат священника Ованнес Худоян заявил Sputnik, что решение будет обжаловано.

Помимо Галстаняна, были поданы ходатайства об аресте 16 человек. Уже взяты под стражу депутата Национального cобрания Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) Давид Галстян, помощник архиепископа Баграта Мовсес Шарбатян и др.

Галстанян был лидером протестов движения «Тавуш во имя Родины» как глава епархии ААЦ, которые прошли весной 2024 года против делимитации и демаркации границы Армении с Азербайджаном, приведшей к передаче под контроль азербайджанской стороны четырех сел в Тавушском районе.

18 июня в Армении был арестован глава группы компаний «Ташир», миллиардер (состояние $3,2 млрд по версии российского Forbes) Самвел Карапетян. Его обвинили в «публичных призывах к захвату власти». Бизнесмен ранее выступал в поддержку ААЦ, которую критиковал Пашинян.

Адвокаты отметили, что обвинения основаны на интервью миллиардера, где он сказал, что «по-своему» примет участие в разрешении ситуации вокруг церкви. Карапетян отверг, что призывал к участию «в каких-либо политических процессах», сказал защитник бизнесмена. Церковь призвала прекратить преследование миллиардера.