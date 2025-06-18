Пашинян заявил, что «назрел момент национализации «Элсетей» Карапетяна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «пришло время национализации» «Электрических сетей Армении», которая «пройдет быстро», об этом он написал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Владелец «Элсетей Армении» — глава промышленно-строительной группы «Ташир», российский миллиардер Самвел Карапетян (состояние $3,2 млрд по версии российского Forbes).
«Это [национализация] произойдет быстро, и я призываю всех сотрудников «Электрических сетей Армении» добросовестно выполнять свои должностные обязанности. После национализации (огосударствления) добросовестность будет учтена», — написал он в соцсети.
По его словам, «эти люди» даже не считали компанию «своей, и им нет дела до этого стратегически важного предприятия, его потребителей и сотрудников».
Накануне Пашинян назвал Карапетяна «негодяем» после его обещания «вмешаться по-своему» в конфликт между премьером и Армянской апостольской церковью. Глава правительства раскритиковал ее за «чуланизацию» и потребовал отставки первоиерарха. Бизнесмен выступил в поддержку церкви.
Во вторник в доме Карапетяна прошел обыск. Минувшей ночью главу «Ташира» вместе с его братом Кареном Карапетяном увезли на полицейской машине. Утром, по информации «Sputnik Армения», Карен Карапетян и его сын Нарек Карапетян вышли из здания главного управления по борьбе с организованной преступностью (6-е управление). По предварительным данным, бизнесмен находится в Следственном комитете, его статус пока неизвестен.
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