В Армении одобрили закон о национализации «Электросетей» Карапетяна

Национализацию энергокомпании поддержали 65 депутатов, против высказались 27. На заседании произошла потасовка, после того как один из депутатов посчитал закон «попыткой властей углубить антироссийские настроения» в Армении

Офис компании «Электрические сети Армении» (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Парламент Армении во втором, окончательном чтении одобрил законопроект о возможности национализировать компанию «Электрические сети Армении», которая принадлежит Самвелу Карапетяну, передает «Sputnik Армения».

Инициативу поддержали 65 депутатов, против проголосовали 27, еще один воздержался.

В процессе голосования произошла потасовка, пишет News.am. Оппозиционный депутат, бывший член правящей партии «Гражданский договор» Овик Агазарян заявил, что подобные законопроекты являются «попыткой действующей власти углубить антироссийские настроения», чтобы «не сегодня так завтра мы смогли развернуться в сторону Запада». Он призвал Москву «не поддаваться на провокации».

Его выступление вызвало бурную реакцию членов «Гражданского договора». В частности, депутат Арман Егоян стал кричать «Позор!». Агазарян в ответ кинул бутылку в представителей правящей партии, после чего к нему бросился Егоян. Участники заседания с трудом разняли депутатов, отмечает издание. Вице-спикер парламента Акоп Аршакян удалил Агазаряна из зала и сделал предупреждение Егояну.

Согласно одобренной инициативе, комиссия по регулированию общественных услуг Армении наделяется полномочиями отстранить руководство «Электросетей» и ввести временное управление при выявлении серьезных нарушений в деятельности и проведении расследования. В первом чтении она была одобрена накануне, 2 июля.

Самвел Карапетян был арестован 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти, после чего официальный Ереван объявил о решении национализировать и выставить на торги «Электросети». Обыски также прошли в ереванском офисе «Ташир групп», которая принадлежит бизнесмену.