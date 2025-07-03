 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Армении одобрили закон о национализации «Электросетей» Карапетяна

Парламент Армении после потасовки одобрил закон о национализации «Электросетей»
Национализацию энергокомпании поддержали 65 депутатов, против высказались 27. На заседании произошла потасовка, после того как один из депутатов посчитал закон «попыткой властей углубить антироссийские настроения» в Армении
Офис компании &laquo;Электрические сети Армении&raquo;
Офис компании «Электрические сети Армении» (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Парламент Армении во втором, окончательном чтении одобрил законопроект о возможности национализировать компанию «Электрические сети Армении», которая принадлежит Самвелу Карапетяну, передает «Sputnik Армения».

Инициативу поддержали 65 депутатов, против проголосовали 27, еще один воздержался.

В процессе голосования произошла потасовка, пишет News.am. Оппозиционный депутат, бывший член правящей партии «Гражданский договор» Овик Агазарян заявил, что подобные законопроекты являются «попыткой действующей власти углубить антироссийские настроения», чтобы «не сегодня так завтра мы смогли развернуться в сторону Запада». Он призвал Москву «не поддаваться на провокации».

Пашинян пригрозил уволить протестующих сотрудников компании Карапетяна
Политика
Никол Пашинян
Его выступление вызвало бурную реакцию членов «Гражданского договора». В частности, депутат Арман Егоян стал кричать «Позор!». Агазарян в ответ кинул бутылку в представителей правящей партии, после чего к нему бросился Егоян. Участники заседания с трудом разняли депутатов, отмечает издание. Вице-спикер парламента Акоп Аршакян удалил Агазаряна из зала и сделал предупреждение Егояну.

Согласно одобренной инициативе, комиссия по регулированию общественных услуг Армении наделяется полномочиями отстранить руководство «Электросетей» и ввести временное управление при выявлении серьезных нарушений в деятельности и проведении расследования. В первом чтении она была одобрена накануне, 2 июля.

Самвел Карапетян был арестован 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти, после чего официальный Ереван объявил о решении национализировать и выставить на торги «Электросети». Обыски также прошли в ереванском офисе «Ташир групп», которая принадлежит бизнесмену.

Читайте РБК в Telegram.

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Армения законопроект Электросети Армении парламент национализация «Ташир» Самвел Карапетян
Самвел Карапетян фото
Самвел Карапетян
18 августа 1965 года
Материалы по теме
Пашинян пригрозил уволить протестующих сотрудников компании Карапетяна
Политика
В головном офисе «Ташира» Карапетяна в Ереване прошли обыски
Общество
Адвокат заявил, что Карапетян арестован для национализации «Электросетей»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 92,68 (-0,07) Инвестиции, 02 июл, 17:25 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 78,65 (+0,24) Инвестиции, 02 июл, 17:25
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 15:32
FT узнала, что Пекин обратился за советом к Европе из-за низких ставок Экономика, 15:30
Глава Подмосковья рассказал о состоянии мальчика из Шереметьево Общество, 15:29
Российская шахматистка стала чемпионкой Азии среди юниорок Спорт, 15:26
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии Политика, 15:25
Набиуллина: ЦБ не рассматривает инвестиции в криптовалюты Крипто, 15:24
Беспилотники нанесли удар по объекту в Удмуртии Политика, 15:23
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
ЦБ назвал избыточным запрет на выплату купонов по облигациям «Борца» Инвестиции, 15:23
Алексей Мордашов возглавил рейтинг с наибольшими дивидендами в 2024 году Инвестиции, 15:18
В Литве сравнили мигрантов из Филиппин и стран бывшего СССР Политика, 15:08
Суд принял обеспечительные меры по иску об активах Струкова Бизнес, 15:08
Аэропорт Ижевска закрыли для полетов Политика, 15:02
В России снизилась стоимость популярных машин на вторичном рынке Авто, 15:00
Россиянка разгромно проиграла десятой ракетке мира на Уимблдоне Спорт, 14:55