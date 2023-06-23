Госдеп сообщил об участии России во встрече «ядерной пятерки» в Каире

Встреча в Каире состоялась неделю назад на уровне военных и дипломатических экспертов. В ней участвовали США, Россия, Франция, Великобритания и Китай, заявили в Госдепе

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США организовали и провели 13–14 июня в Каире встречу экспертов министерств иностранных дел и обороны стран, обладающих ядерным оружием, говорится в сообщении Госдепа. В мероприятии приняли участие государства «ядерной пятерки»: США, Россия, Великобритания, Франция и Китай.

О встрече, которая состоялась неделю назад, ранее не сообщалось. В Госдепе заявили, что мероприятие представляло собой обмен мнениями в контексте Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

От США во встрече принимали участие специалисты Госдепа и Минобороны, а также Национального управления по ядерной безопасности. Кто представлял остальные государства, в сообщении не уточняется.

«Эксперты соответствующих министерств иностранных дел и обороны обсудили снижение стратегических рисков, а также ядерные доктрины и политику», — заявили во внешнеполитическом ведомстве США, отметив «профессиональный подход делегаций».

РБК направил запрос в Минобороны и МИД России.

Тема ядерного оружия стала чаще подниматься на фоне военной операции России на Украине.

Минувшей зимой Россия приостановила свое участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Президент Владимир Путин объяснял это невозможностью проводить инспекции американских объектов и стремлением США и НАТО «нанести России стратегическое поражение». Президент США Джо Байден назвал решение Москвы по договору «большой ошибкой».

Весной Путин объявил о планах разместить российское ядерное оружие в Белоруссии. Он будет находиться там бессрочно, указывали в МИДе. Путин связал это с просьбами белорусского лидера Александра Лукашенко и заявлением Лондона о передаче Украине снарядов с обедненным ураном. В США и ЕС решение Москвы назвали безответственным.

В начале июня Белый выступил за переговоры по контролю за ядерным оружием без привязки по другим темам, которые вызывают споры между США и Россией. В качестве примера советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан привел сотрудничество Вашингтона и Москвы во время холодной войны, когда удавалось договариваться о взаимном разоружении. Замглавы МИД Сергей Рябков позже заявлял, что Россия будет готова к диалогу по ядерному оружию, после того как Запад пересмотрит свою «агрессивную антироссийскую политику».

Выступая на ПМЭФ в середине июня, президент Путин говорил, что у России больше ядерных вооружений, чем у стран НАТО. «Они знают об этом и все время склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, как говорят у нас в народе», — заявил он. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова президента, сказал, что Россия не отказывается от переговоров с США по ядерному оружию.