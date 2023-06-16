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Песков не увидел во фразе Путина «хрен им» отказа от переговоров с США

Песков: фраза Путина «хрен им» не значит отказа от переговоров с США по вооружениям
Москва не отказывается от переговоров с Вашингтоном по сокращению ядерных вооружений, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя фразу «хрен им», сказанную Путиным на ПМЭФе
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Россия не отказывается от переговоров с США по сокращению ядерных вооружений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя фразу «хрен им», сказанную Владимиром Путиным на пленарном заседании ПМЭФа.

Путин произнес эти слова в контексте попыток «склонить» страну к началу переговоров о сокращении ею вооружений. Он отметил, что у Москвы больше ядерных вооружений, чем у стран НАТО. «Они знают об этом и все время склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, как говорят у нас в народе», — заявил президент.

Песков, комментируя слова Путина, подчеркнул, что «Россия готова вести переговоры».

Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2010 году. Его действие началось год спустя, изначально — на срок десять лет, затем его продлили до 2026 года.

Стороны обязались иметь не более:

  • 1550 готовых к использованию ядерных зарядов;
  • 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев;
  • 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Страны договорились также проводить взаимные инспекции на базах МБР, подводных лодках и авиационных базах.

В конце февраля этого года Россия приостановила свое участие в СНВ-3. Путин объяснял, что Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках договора, а заявки на осмотр объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным причинам. «И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?» — говорил он. В то же время Москва заверила, что продолжит выполнять договор в части, касающейся числа носителей ядерных боезарядов, а также по-прежнему будет обмениваться с США уведомлениями о пусках баллистических ракет.

Вашингтон в свою очередь объявил, что с июня перестанет уведомлять российскую сторону о статусе и местонахождении объектов, попадающих под ДСНВ, в том числе ракет и пусковых установок. Это решение не касается информирования о запусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подлодок, за исключением передачи в одностороннем порядке телеметрических данных о самих пусках, поясняли в Госдепартаменте. Американская сторона заявила, что это «законные контрмеры в ответ на продолжающиеся нарушения ДСНВ со стороны России». Эти обвинения Москва отвергает.

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Позднее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты заинтересованы в создании новой системы контроля над ядерными вооружениями с участием пяти держав (помимо России и США это Великобритания, Китай и Франция) — с общим режимом уведомлений о ракетных пусках. В частности, Белый дом предложил «установить каналы кризисной коммуникации» между столицами этих стран и взять «обязательства по прозрачности ядерной политики».

В МИД России в ответ обвинили Вашингтон в том, что тот продолжает «делать вид, что этот кризис никак не связан с той откровенно враждебной к нам американской политикой, которая в конечном итоге приобрела законченную форму тотальной гибридной войны против нашей страны».

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Елена Чернышова
Дмитрий Песков Владимир Путин ПМЭФ ядерные вооружения
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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