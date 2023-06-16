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Путин фразой «хрен им» оценил возможность сокращения Россией вооружений

Путин: применение Россией ядерного оружия возможно в случае угрозы существованию страны
У России нет необходимости использовать ядерное оружие — оно на случай угрозы существованию государства, заявил Путин. Но «сам факт рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия», отметил он
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

У России больше ядерных вооружений, чем у стран НАТО, и они это знают, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

«Они знают об этом и все время склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, как говорят у нас в народе», — сказал он.

Путин фразой «хрен им» оценил возможность сокращения Россией вооружений
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Применение ядерного оружия президент назвал «теоретически возможным». Россия пойдет на такой шаг, если будет угроза ее территориальной целостности, независимости и суверенитету, существованию самого государства. Сейчас, по словам Путина, «нет такой необходимости». Между тем он отметил, что «сам факт рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия».

Россия в феврале приостановила участие в договоре с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а позже временно вывела свои объекты из-под инспекций в рамках соглашения. Российские власти заявили, что Москве не дают проводить полноценных инспекций. По словам Путина, заявки на осмотр объектов оставались без ответа или отклонялись по формальным причинам. В МИДе, в свою очередь, отметили, что сложившиеся реалии «создают для США односторонние преимущества». Помимо того что США закрыли небо для российских самолетов, российские инспекторы столкнулись с ужесточением визового режима в транзитных странах, в то время как их американские коллеги «подобных трудностей не испытывают», сказали в ведомстве. В то же время власти заверили, что Россия продолжит соблюдать договор в части, касающейся числа носителей ядерных боезарядов, а также по-прежнему будет обмениваться с США уведомлениями о пусках баллистических ракет.

США, в свою очередь, с июня этого года перестали уведомлять Россию о статусе и местонахождении объектов, подпадающих под ДСНВ, в том числе ракет и пусковых установок. В то же время Вашингтон продолжит уведомлять Москву о запусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подлодок, но перестанет передавать в одностороннем порядке телеметрическую информацию об этих запусках. Такое решение США назвали «законными контрмерами в ответ на продолжающиеся нарушения ДСНВ со стороны России». Российские власти эти обвинения отвергли.

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Вместе с тем США заявили, что заинтересованы в новой архитектуре контроля над вооружениями с участием пяти ядерных держав (помимо России и США это Великобритания, Китай и Франция). Белый дом предложил, чтобы столицы этих стран установили между собой «каналы кризисной коммуникации» и взяли на себя «обязательства по прозрачности ядерной политики». В российском МИДе, комментируя эту инициативу, отметили, что США «продолжают делать вид, что этот кризис никак не связан» с их «откровенно враждебной» политикой по отношению к России. В Кремле, в свою очередь, заявили, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по ядерному оружию, но ожидает от него конкретных предложений.

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политик, президент России

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