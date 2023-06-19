МИД назвал нахождение ядерного оружия в Белоруссии бессрочным

Россия может вернуть себе ядерное оружие, если США выведут свой ядерный потенциал из Европы и ликвидируют инфраструктуру, рассказали в МИДе, перечислив также триггеры действий Москвы

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Договоренности о размещении Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии не содержат временных ограничений, вероятным условием его возращения может стать отказ США и НАТО «от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Белоруссии», заявил ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИДа Алексей Полищук.

«Разумеется, такому нашему шагу должен предшествовать полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе», — предупредил дипломат.

Он назвал триггером решения о ядерном оружии поддержку западными странами властей Украины и нежелание принимать условия Москвы по гарантиям безопасности.

Белоруссия после распада СССР отказалась от размещения ядерного оружия и присоединилась в 1993-м к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве неядерного государства. Полностью ядерное оружие с территории Белоруссии было вывезено к ноябрю 1996-го. В августе 2022 года Минск подтвердил в ООН свой безъядерный статус. Россия также отмечала, что привержена ДНЯО. В договоре говорится, что обладающее ядерным оружием государство не может передавать его стране, не имеющей такого вооружения, ни прямо, ни косвенно. Фактически договор не запрещает размещение ядерного оружия на территории других стран при сохранении полного контроля.



США также имеют свои базы с тактическим ядерным оружием в нескольких странах НАТО.

Минобороны России заверяет, что сохранит контроль над ядерным оружием и решение о его применении будет оставаться за Москвой.

Минск сначала просил передать ядерное оружие, а после потребовал это у российского президента Владимира Путина, рассказывал президент Александр Лукашенко. «Верни мне это пока оружие. Мне его достаточно», — пересказал он свой диалог с Путиным. Президент тогда же заверил, что применение ядерного оружия может быть согласовано по одному звонку российскому президенту.



«Если начнется война, я что, буду смотреть по сторонам? Снял трубку, где бы он ни был, он снял. Он позвонил — я снял трубку, в любой момент, даже вот сейчас. Поэтому ну что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара?» — пояснил Лукашенко.

Власти США говорили об обеспокоенности перемещением ядерного оружия в Белоруссию и называли это безответственным решением. Белый дом вместе с тем считает, что угрозы войны в связи с этим нет.