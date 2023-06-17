Байден назвал безответственным размещение ядерного оружия в Белоруссии

Россия переместила первую часть ядерного оружия, Байден снова подверг критике этот процесс. Лукашенко говорил, что потребовал ядерное оружие, а согласовать применение можно одним звонком: «Ну что тут за проблема согласовать?»

Джо Байден (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Размещение тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии является «совершенно безответственным» решением, заявил президент США Джо Байден. Его слова передает журналист Dallas Morning News, входящий в пул Белого дома.

«Я уже комментировал это много раз. Это совершенно безответственно», — сказал политик.

О том, что первые ядерные заряды перемещены в Белоруссию, накануне сообщил российский президент Владимир Путин. «Но только первые. Это первая часть. Но до конца лета, до конца года, мы эту работу выполним целиком и полностью», — сказал он. Президент назвал процесс элементом сдерживания, «чтобы все, кто задумывается о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве». Путин напомнил, что США в середине прошлого века нанесли ядерный удар по неядерной державе и назвал это событие «прецедентом».

Россия сохранит за собой контроль над перемещенным ядерным оружием, решение о его применении также будет принимать Москва, заверил министр обороны Сергей Шойгу.

При этом белорусский президент Александр Лукашенко говорил, что он сначала просил передать ему ядерное оружие, а затем потребовал это у Путина. «Верни мне это пока оружие. Мне его достаточно», — пересказал он свой диалог с Путиным. Белорусский президент тогда же заверил, что применение ядерного оружия может быть согласовано по одному звонку российскому коллеге.

«Если начнется война, я, что, буду смотреть по сторонам? Снял трубку, где бы он ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку, в любой момент, даже вот сейчас. Поэтому ну что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара?» — поинтересовался Лукашенко.

Белоруссия после распада СССР отказалась от размещения ядерного оружия и присоединилась в 1993-м к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве неядерного государства. Полностью ядерное оружие с территории Белоруссии было вывезено к ноябрю 1996-го. В августе 2022 года Минск подтвердил в ООН свой безъядерный статус. Россия также отмечала, что привержена ДНЯО. В договоре говорится, что обладающее ядерным оружием государство не может передавать его стране, не имеющей такого вооружения, ни прямо, ни косвенно. Фактически договор не запрещает размещение ядерного оружия на территории других стран при сохранении полного контроля. США также имеют свои базы с тактическим ядерным оружием в нескольких странах Евросоюза.

Байден ранее говорил, что обеспокоен перемещением ядерного оружия, он дал действиям Москвы «чрезвычайно негативную» оценку. Белый дом при этом считает, что угрозы войны из-за этого процесса не возникает.

В Евросоюзе сочли размещение ядерного оружия безответственной эскалацией, а руководство НАТО заверило, что отслеживает ситуацию. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев затронул этот вопрос в конце мая, заявив об уникальном уровне сотрудничества Москвы и Минска. «Даже ядерное оружие одно на двоих сейчас», — подчеркнул он и предложил обсудить «данную проблему».