Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 91,94 (-0,06) Инвестиции, 22 июн, 17:03 Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 83,61 (-0,64) Инвестиции, 22 июн, 17:03
Глава Минфина Украины предупредил об «огромном дефиците» бюджета в 2024-м Экономика, 04:48
«Известия» узнали об идее РЭО отказаться от цветной пластиковой тары Бизнес, 04:28
В США предложили считать удары ядерным оружием по Украине атакой на НАТО Политика, 03:57
На Камчатке началось извержение Ключевской сопки Общество, 03:38
В ЕК назвали условие для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС Политика, 03:22
Лула да Силва призвал развитые страны «заплатить по историческим долгам» Политика, 03:09
WSJ узнала, что ВМС США слышали звук разрушения «Титана» после погружения Общество, 02:28
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
США заключили соглашение о ремонте военных кораблей в Индии Политика, 02:15
Моди призвал «остановить кровопролитие» на Украине Политика, 01:56
В Курске второй раз за сутки сработала система ПВО Политика, 01:48
Пушилин заявил, что командиру батальона «Сомали» дали звание Героя России Политика, 01:29
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 01:10
Пентагон счел полезной передачу кассетных боеприпасов Киеву Политика, 00:54
Байден перепутал должность Моди Политика, 00:50
Военная операция на Украине ,  
0 

В США предложили считать удары ядерным оружием по Украине атакой на НАТО

Сенаторы США призвали считать применение Россией ядерного оружия на Украине атакой на НАТО

Когрессмены Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) и Ричард Блюменталь (демократ от Коннектикута) внесли в Сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине к атаке на НАТО. Об этом заявил Грэм на пресс-конференции, трансляцию вел телеканал C-SPAN.

«Мы вносим резолюцию сегодня, которая говорит, что если Россия или Белоруссия взорвет ядерное устройство на Украине, чтобы остановить контрнаступление или сломить волю украинского народа, то такая атака должна быть расценена как атака на НАТО», — сказал Грэм.

Принятие резолюции, по его словам, станет для России сигналом, что использование ядерного оружия «приведет к войне с НАТО».

В резолюции предлагается согласиться, что размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии «представляет угрозу для Украины и государств-членов НАТО», написал Грэм в Twitter.

Применение такого оружия Россией и Белоруссией, «либо уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО с причинением значительного вреда жизни людей» авторы резолюции предлагают расценивать как нападение на альянс, требующее немедленного ответа, в том числе с применением ст. 5 Североатлантического договора.

В соответствии со ст. 5 Североатлантического договора вооруженное нападение на одну или несколько стран НАТО рассматривается как нападение весь блок. Согласно этой статье, члены альянса должны оказать помощь стране, которая подверглась нападению, в том числе за счет применения силы.

Украина не является членом НАТО. Страна подала заявку на членство в альянсе в прошлом сентябре.

Читайте на РБК Pro
Что теряют компании, которые боятся нанимать сотрудников 45+
Как поднять цену и не растерять клиентов: пирамида ценностей
Без «кинокорма» и алкоголя: как жил актер Георгий Вицин
Как создавать идеальные картинки и тексты с помощью нейросетей — 6 правил

Также в документе содержится призыв к администрации США провести консультации с руководством стран НАТО и другими европейскими партнерами, «чтобы разработать комплексный ответ и свести к минимуму» возможную угрозу, скоординировать дипломатические и военные усилия в соответствии с обстоятельствами.

В конце марта президент России Владимир Путин объявил о планах Москвы разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. В середине июня он сообщил, что первые ядерные заряды перемещены в Белоруссию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывал, что сначала просил передать ему ядерное оружие, а затем потребовал это у Путина. «Если начнется война, я что, буду смотреть по сторонам? Снял трубку, где бы он ни был, он снял. Он позвонил — я снял трубку, в любой момент, даже вот сейчас. Поэтому ну что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара?» — говорил он. В российском Минобороны, в свою очередь, заверяли, что Москва сохранит контроль над ядерным оружием и решение о его применении будет оставаться за ней.

Американские власти заявляли о беспокойстве из-за перемещения ядерного оружия в Белоруссию. Президент США Джо Байден назвал это решение безответственным. При этом в Белом доме считают, что угрозы войны в связи с этим нет.

Теги
Сенат США Линдси Грэм ядерное оружие НАТО США
Материалы по теме
Путин назвал развитие ядерной триады важнейшей задачей
Политика
МИД назвал нахождение ядерного оружия в Белоруссии бессрочным
Политика
При каких условиях Россия готова к переговорам с США по ядерному оружию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter