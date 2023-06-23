В США предложили считать удары ядерным оружием по Украине атакой на НАТО

Когрессмены Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) и Ричард Блюменталь (демократ от Коннектикута) внесли в Сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине к атаке на НАТО. Об этом заявил Грэм на пресс-конференции, трансляцию вел телеканал C-SPAN.

«Мы вносим резолюцию сегодня, которая говорит, что если Россия или Белоруссия взорвет ядерное устройство на Украине, чтобы остановить контрнаступление или сломить волю украинского народа, то такая атака должна быть расценена как атака на НАТО», — сказал Грэм.

Принятие резолюции, по его словам, станет для России сигналом, что использование ядерного оружия «приведет к войне с НАТО».

В резолюции предлагается согласиться, что размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии «представляет угрозу для Украины и государств-членов НАТО», написал Грэм в Twitter.

Применение такого оружия Россией и Белоруссией, «либо уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО с причинением значительного вреда жизни людей» авторы резолюции предлагают расценивать как нападение на альянс, требующее немедленного ответа, в том числе с применением ст. 5 Североатлантического договора.

В соответствии со ст. 5 Североатлантического договора вооруженное нападение на одну или несколько стран НАТО рассматривается как нападение весь блок. Согласно этой статье, члены альянса должны оказать помощь стране, которая подверглась нападению, в том числе за счет применения силы. Украина не является членом НАТО. Страна подала заявку на членство в альянсе в прошлом сентябре.

Также в документе содержится призыв к администрации США провести консультации с руководством стран НАТО и другими европейскими партнерами, «чтобы разработать комплексный ответ и свести к минимуму» возможную угрозу, скоординировать дипломатические и военные усилия в соответствии с обстоятельствами.

В конце марта президент России Владимир Путин объявил о планах Москвы разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. В середине июня он сообщил, что первые ядерные заряды перемещены в Белоруссию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывал, что сначала просил передать ему ядерное оружие, а затем потребовал это у Путина. «Если начнется война, я что, буду смотреть по сторонам? Снял трубку, где бы он ни был, он снял. Он позвонил — я снял трубку, в любой момент, даже вот сейчас. Поэтому ну что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара?» — говорил он. В российском Минобороны, в свою очередь, заверяли, что Москва сохранит контроль над ядерным оружием и решение о его применении будет оставаться за ней.

Американские власти заявляли о беспокойстве из-за перемещения ядерного оружия в Белоруссию. Президент США Джо Байден назвал это решение безответственным. При этом в Белом доме считают, что угрозы войны в связи с этим нет.