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Подоляк и Кулеба назвали препятствие для контрнаступления ВСУ

Подоляк назвал препятствия для контрнаступления ВСУ и призвал «не запасаться попкорном»
Зеленский говорил, что наступление идет «медленнее, чем хотелось бы». Подоляк связал это с тем, что Киев потратил много времени, добиваясь оружия от Запада. В Москве заявляют об успешном отражении контрнаступления
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Успеху контрнаступления Украины мешают медленные поставки Киеву западной военной техники, написал в Twitter советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

По его словам, время, которое украинская сторона потратила, чтобы убедить западных партнеров предоставить ей необходимое вооружение, Россия использовала для укрепления своих позиций. Подоляк заявил, что ВСУ продолжают наступательные операции на разных направлениях, но призвал «не ждать экшена и не запасаться попкорном».

Похожую точку зрения в интервью The Telegraph выразил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он назвал самой большой проблемой «стабильность поставок артиллерийских боеприпасов, причем в достаточном количестве». Вторая по значимости проблема контрнаступления — это доминирование России в воздухе, считает министр.

Глава МИДа заявил, что «нынешнее контрнаступление или следующее» не стоит рассматривать как решающее. Об этом говорил и Подоляк, призвав не сравнивать военные действия с голливудским фильмом. Ранее в июне он говорил, что «контрнаступление как таковое еще не начиналось». В Минобороны Украины допускали, что это будет долгий процесс, поскольку ВСУ сталкиваются с «бешеным сопротивлением» российских военных. Президент Владимир Зеленский также говорил, что наступление идет «медленнее, чем хотелось», но отмечал, что украинские военные настроены оптимистично.

Российское Минобороны с начала июня сообщает о срыве попыток наступления Украины; по словам главы ведомства Сергея Шойгу, с 4 по 20 июня ВСУ предприняли 263 атаки на российские позиции, все они были отбиты. Ведомство оценивало потери Киева в 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными с 4 по 14 июня. Президент Владимир Путин заявлял, что «ни на одном из участков противник успеха не имел», а потери Украины назвал «близкими к катастрофическим». 22 июня Шойгу заявил, что ВСУ снизили активность и занимаются перегруппировкой.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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