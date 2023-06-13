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Путин назвал потери ВСУ при контрнаступлении близкими к катастрофическим

Владимир Путин: потери ВСУ в контрнаступлении приближаются к катастрофическим
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

ВСУ несут большие потери во время контрнаступления, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери», — сказал он. «Структура потерь» ВСУ для них «неблагоприятная», добавил глава государства: почти 50% составляют безвозвратные.

«Они приближаются к оценкам [потерь], которые можно назвать катастрофическими», — заявил Путин.

Он отметил, что потери России в десять раз меньше, чем у Украины. Кроме того, ВСУ, по словам Путина, потеряли примерно 25–30% поставленной из-за рубежа техники.

Путин заявил 9 июня, что ВСУ начали контрнаступление, но понесли большие потери и не достигли намеченных целей. Он отметил, что наступательный потенциал украинской армии еще не исчерпан. Президент Украины Владимир Зеленский подтверждал начало наступления.

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