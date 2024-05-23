В Грузии связали критику закона об иноагентах с планами на «второй фронт»

Интерес к принятию в Грузии закона об иноагентах связан с желанием открыть в стране «второй фронт» в конфликте на Украине, заявил премьер Кобахидзе. Он отметил, что рассмотрение аналогичной инициативы в Турции не критикуется

Ираклий Кобахидзе (Фото: David Mdzinarishvili / EPA / ТАСС)

Интерес к принятию в Грузии закона «О прозрачности иностранного влияния» и его критика вызваны, в частности, тем, что от Тбилиси с начала конфликта на Украине требовали открытия «второго фронта», заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому Первому каналу.

По его словам, в этом замешана «партия глобальной войны», которая имеет влияние на разные страны. Кобахидзе не уточнил, какая именно сила понимается под этим термином, отметив, что «в конечном итоге координация осуществляется из одних рук». По его мнению, Евросоюзу и США необходима «деолигархизация».

Как отмечает грузинский премьер, открытие «второго фронта» в Грузии в начале 2022 года «нанесло бы серьезный ущерб позициям России», но «разрушило бы нашу страну» таким образом, что восстановление «могло бы стать совершенно нереальным». Он утверждает, что интерес в открытии «второго фронта» существует и сегодня. «У нас есть свои логические выводы о том, откуда берется интерес», — сказал Кобахидзе.

Он обратил внимание, что «аналогичный закон, который гораздо строже принятого в Грузии», рассматривается в стране — члене НАТО Турции, однако заявлений с критикой инициативы не было. Исходя из этого Кобахидзе делает вывод, что » нельзя включать Турцию в качестве второго фронта» в конфликт на Украине, а Грузию — можно.

Парламент Грузии принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния» 14 мая. В течение нескольких недель в стране проходили массовые протесты. Протестующие сравнили документ с существующим в России законом об иноагентах. Инициативу рассматривали в прошлом году, но тогда ее не приняли из-за протестов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон. Кобахидзе заявил о намерении преодолеть вето.

На Западе закон раскритиковали. Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция призвали Евросоюз рассмотреть возможность введения санкций против Грузии, в частности, отменить безвизовый въезд и заморозить средства из фонда ЕС. Венецианская комиссия Совета Европы «настоятельно рекомендовала» властям страны отменить его. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон также может принять меры из-за принятого закона.

Грузинская оппозиция, как и руководство ЕС, считает, что документ служит препятствием вступлению страны в блок (Тбилиси стал кандидатом в члены ЕС в декабре 2023 года). В правительстве страны с этим не согласны. Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили на фоне заявлений о возможных санкциях сказал, что «угрозы, шантаж или подобные заявления непродуктивны и не приносят результат».

В то же время в конце апреля он допустил, что Тбилиси может отказаться от закона или упразднить его после того, как получит предложение вступить в Евросоюз.

Россия назвала протесты в Грузии из-за закона об иноагентах внутренним делом страны и заявила об отсутствии планов вмешиваться в конфликт.

О сохранившемся с 2022 года желании открыть в Грузии "второй фронт" говорил в апреле Гарибашвили. Осенью 2022-го он заявил, что этого хотела грузинская оппозиция, идеологическими партнерами которой являются представители правительства Украины.

На фоне военной операции России на Украине ряд украинских политиков выступали с различными заявлениями в отношении Грузии. Например, депутат Верховной рады Федор Вениславский отмечал, что у грузин есть уникальная возможность заставить власти «предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию».

Гарибашвили отвечал, что пока правящая партия «Грузинская мечта» остается у власти, она не допустит открытия «второго фронта» на территории Грузии.

В апреле 2023 года директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что Вашингтон, Брюссель и Лондон пытаются убедить руководство Грузии «в необходимости открытия так называемого второго фронта» в связи с ситуацией на поле боя на Украине.