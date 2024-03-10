Экс-премьер Грузии заявил о сохранившемся риске вовлечения страны в войну

Риски вовлечения Грузии в войну и открытии «второго фронта», которые существовали в 2022 и 2023 году, никуда не делись, заявил бывший премьер-министр страны (2021 — 2024) и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили, передает «Первый канал» Грузинского телевидения.

«Сегодня в стране стабильность и мир. Мы сохранили мир, стабильность и сильный, быстрый экономический рост. Однако хочу сказать, что те риски, которые существовали перед страной в прошлом и позапрошлом году, я имею в виду вызовы, связанные с безопасностью и в целом вовлечением нашей страны в войну и переносом второго фронта, никуда не ушли», — сказал Гарибашвили журналистам в Зугдиди, где он встретился с партийным активистом региона.

Победа «Грузинской мечты», по словам экс-премьера, является единственным решением для граждан страны по сохранению мира, стабильности и развития. В октябре 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы.

Осенью 2022 года Гарибашвили говорил, что открыть в стране «второй фронт» против России хотела была грузинская оппозиция. Он отметил, что идеологическими партнерами грузинской оппозиции являются представители правительства Украины.

На фоне российской военной операции ряд украинских политиков выступали с различными заявлениями в отношении Грузии. Так, депутат Верховной рады Федор Вениславский отмечал, что у грузин есть уникальная возможность заставить власти «предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию».

Гарибашвили отвечал, что пока правящая партия «Грузинская мечта» остается у власти, она не допустит открытие «второго фронта» на территории Грузии.

При этом в апреле 2023 года директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что Вашингтон, Брюссель и Лондон пытаются убедить руководство Грузии «в необходимости открытия так называемого второго фронта» в связи с ситуацией на поле боя на Украине.