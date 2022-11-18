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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Грузии заявил о желании оппозиции открыть «второй фронт»

Премьер Грузии Гарибашвили назвал целью оппозиции открыть «второй фронт» по просьбе Киева
Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили (Фото: Christian Mang / Reuters)

Грузинская оппозиция хотела бы открыть «второй фронт» против России, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на выступлении в парламенте. Его цитирует телеканал Mtavari Arkhi.

«Их идеологические партнеры — представители правительства Украины. <...> Это не домысел, не интерпретация и не легенда, я цитирую слова, которые они сказали на пресс-конференции. Если бы сегодня у власти были эти люди, то есть представители украинской власти и их союзники, которые хотели открыть второй фронт в Грузии, я хотел бы задать вопрос любому из наших граждан: есть ли у вас сомнения, что здесь действительно бы был второй фронт?» — поинтересовался Гарибашвили.

В сентябре председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси готов организовать референдум об открытии второго фронта против России, чтобы узнать позицию населения. По словам Кобахидзе, некоторые высокопоставленные лица на Украине прямо говорили о том, насколько желательно открытие второго фронта со стороны Грузии. «Если люди хотят, мы можем позже вместе обсудить этот вопрос. Если нет, то мы должны сделать другой выбор и придерживаться уже принятого решения», — пояснил он. Сами власти не поддерживают эту идею, уточнил Кобахидзе.

Позже политик объяснил свои слова о референдуме сарказмом. Руководство страны знает, что «общество против войны», заверил он.

В мае Гарибашвили пообещал населению «долгосрочный мир» с Россией и исключил открытие второго фронта. Он напомнил, что в 2008 году у Грузии уже был военный конфликт с Россией, который привел к «разрушительным последствиям».

Теги
Грузия Ираклий Гарибашвили Украина
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