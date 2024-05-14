Кремль заявил о невмешательстве в ситуацию в Грузии

В Кремле назвали ситуацию с законом об иноагентах в Грузии ее внутренним делом

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Происходящие в Грузии массовые протесты из-за закона об иноагентах — это внутреннее дело республики, Россия не намерена никоим образом в него вмешиваться. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он напомнил, что в Кремле неоднократно подчеркивали невмешательство во внутренние дела Грузии. «Мы, с одной стороны, констатируем твердое желание грузинского руководства застраховать свою страну от неприкрытого вмешательства в свои внутренние дела — собственно, так, как это делает подавляющее большинство стран мира. С другой стороны, видим опять же ничем не завуалированное вмешательство во внутренние дела Грузии извне», — сказал Песков.

Он обратил внимание на угрозы санкций в отношении Тбилиси, если они примут этот закон. «Что это, если не прямое вмешательство во внутренние дела Грузии? Но повторяю: это внутреннее дело страны, мы туда не вмешиваемся и не намерены вмешиваться впредь», — заверил пресс-секретарь президента.

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» внесла законопроект об иностранных агентах в парламент в апреле, годом ранее аналогичный документ отозвали из-за массовых протестов. Документ нацелен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы», — такими могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа.

Оппозиционные грузинские депутаты называют законопроект российским, сравнивая его с действующим в России законодательством. Они полагают, что инициатива направлена против гражданского сектора и лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. В Кремле отвергли предположения, что инициатива является «русским проектом».

На заседании 14 мая парламент Грузии, как ожидается, примет закон об иноагентах в окончательном, третьем чтении, сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Если президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит на документ вето, как обещала, в него могут внести изменения.