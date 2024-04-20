Власти Грузии назвали условие отказа от закона об иноагентах

«Грузинская мечта»: Грузия откажется от закона об иноагентах ради участия в ЕС

Если Тбилиси одобрят заявку на вступление в Евросоюз, то спорный закон об иноагентах можно будет аннулировать, уверен глава правящей партии. Президент Зурабишвили обещала ветировать его, как противоречащий рекомендациям ЕС

Ираклий Гарибашвили (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Грузия откажется от закона об иностранных агентах или упразднит его после того, как получит предложение вступить в Евросоюз, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили, передают «Новости Грузии».

«Если нам скажут, что завтра же мы становимся членами Евросоюза, то можно будет очень легко аннулировать, пересмотреть его, переделать или принять новый», — сказал он журналистам.

При этом Гарибашвили счел, что принятие законопроекта не может повлиять на темпы вступления Грузии в ЕС, поскольку в Брюсселе «сегодня не готовы к расширению».

Законопроект об иноагентах предусматривает регистрацию некоммерческих юрлиц и СМИ как иноагентов, если доля полученных из-за границы доходов организации составляет более 20%. Если закон будет принят, то организации будут обязаны каждый год заполнять финансовую декларацию. Мониторинг будет вести Минюст Грузии. Отсутствие регистрации в качестве иноагента или отсутствие заполненной декларации повлечет за собой штраф в размере 25 тыс. лари ($9,398 тыс.).

17 апреля законопроект об иноагентах в первом чтении одобрил парламент Грузии. Наложить вето на него в случае принятия уже пообещала президент страны, Саломе Зурабишвили, придерживающаяся проевропейских взглядов.

«Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза», — сказала она в интервью Би-би-си, видео которого она опубликовала у себя в X.

Возобновление работы над законопроектом, который уже снимался с рассмотрения в прошлом году на фоне массовых протестов, привело к беспорядкам в Тбилиси.