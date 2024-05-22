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Политика ,  
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В Грузии сочли предвзятым заключение комиссии ЕС по закону об иноагентах

В Грузии сочли предвзятым документ Венецианской комиссии по закону об иноагентах

Заключение Венецианской комиссии по закону об иноагентах, который был принят парламентом Грузии, содержит предвзятые политические оценки вместо профессиональных суждений, заявила депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Саломе Курасбедиани.

«В заключении Венецианской комиссии мы находим множество бездоказательных и противоречивых юридических аргументов, а также ряд грубых искажений фактов, которые еще больше поощряют радикализацию отдельных групп», — сказала Курасбедиани (цитата по «Первому каналу Грузинского телевидения»).

По ее мнению, Венецианская комиссия была использована для вынесения предвзятых политических оценок вместо профессиональных суждений, что наносит ущерб репутации самого органа.

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Фото:Михаил Егиков / ТАСС

«Грузинская мечта» внесла законопроект об иноагентах в парламент страны 3 апреля 2024 года. Согласно документу, иностранными агентами могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа. 14 мая парламент Грузии принял законопроект. Президент Саломе Зурабишвили наложила на него вето.

21 мая Венецианская комиссия опубликовала свое заключение по принятому закону, в котором «настоятельно рекомендует» властям страны отменить его. В комиссии заявили, что фундаментальные недостатки законопроекта «будут иметь значительные негативные последствия для свободы объединений и выражения мнений, право на неприкосновенность частной жизни, право на участие в публичной деятельности и запрет дискриминации».

На Западе критически оценивают документ. Например, официальный представитель ЕС Питер Стано говорил, что его принятие помешает стремлению Грузии к вступлению в блок.

Россия назвала протесты в Грузии, происходящие из-за закона об иноагентах, внутренним делом страны и заявила об отсутствии планов вмешиваться в конфликт.

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Теги
Грузия закон об иноагентах иноагенты Венецианская комиссия
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