В ЕС назвали закон об иноагентах препятствием вступлению Грузии в блок

Петер Стано: закон об иноагентах станет препятствием для Грузии на пути к ЕС

Грузинский парламент принял в окончательном, третьем чтении законопроект об иноагентах. Президент страны обещала наложить вето, но у «Грузинской мечты» в парламенте большинство, партия сможет обойти его

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Европейский союз предупредил Грузию, что принятие закона об «иностранном влиянии» помешает ее стремлению к вступлению в блок. Об этом заявил официальный представитель ЕС Питер Стано, передает AFP.

«Страны — члены ЕС совершенно ясно понимают, что если этот закон будет принят, то это станет серьезным препятствием для Грузии в ее европейской перспективе», — сказал он. В декабре Грузия стала кандидатом в члены блока.

Днем 14 мая парламент страны принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иноагентах. 84 депутата проголосовали «за», 30 — «против».

Теперь его должна подписать президент страны Саломе Зурабишвили. Ранее она говорила, что наложит вето на документ. Однако это не помешает правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» добиться принятия закона, так как в парламенте у партии большинство, то есть она может проголосовать за обход президентского вето.

Во время слушаний в парламенте неоднократно происходили драки между депутатами правящей партии и оппозицией. Параллельно с этим около парламента собрались митингующие противники принятия законопроекта. Депутаты «Грузинской мечты» покинули парламент после третьего чтения под охраной полиции.

Оппозиционные депутаты Грузии называют законопроект «российским» и полагают, что инициатива лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг предположения, что инициатива является «русским проектом». Представитель Кремля также назвал США первой страной, которая придумала «систему борьбы с иностранными агентами». 14 мая Песков подчеркнул, что массовые протесты из-за закона об иноагентах являются внутренним делом Грузии, а Россия не намерена никоим образом в него вмешиваться.

«Грузинская мечта» внесла законопроект об иноагентах в парламент в начале апреля 2024 года, это уже вторая попытка принять его. В 2023 году аналогичный документ отозвали из-за массовых протестов. Теперь власти уверяют, что митинги на судьбу законопроекта не повлияют — он будет принят.

Законопроект предполагает, что «организациями, осуществляющими интересы иностранной державы», могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа. Под иностранной державой понимается зарубежное госучреждение, физлицо, которое не является гражданином Грузии, или юрлицо, которое создано не на основании грузинского законодательства. Все такие организации должны зарегистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра Минюста Грузии. В случае неисполнения закона нарушителям грозит штраф от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).