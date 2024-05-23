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Блинкен заявил об обеспокоенности США грузинским законом об иноагентах

Блинкен: США обеспокоены грузинским законом об иноагентах и могут принять меры

США встревожены принятым в Грузии законом об иноагентах и могут принять меры, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей, трансляцию вел Reuters.

«Мы очень обеспокоены принятием закона об иностранных агентах. <...> Мы очень внимательно изучаем, что мы можем сделать в ответ на это. Я ожидаю, что мы примем меры», — сказал он.

Парламент Грузии принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния» 14 мая. В течение нескольких недель в стране проходили массовые протесты. Протестующие сравнили документ с существующим в России законом об иноагентах.

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Фото:Константин Волков / Global Look Press

Закона направлен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы», — такими могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа. Неисполнение «иностранными агентами» требований, установленных законом, чревато штрафом от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).

На Западе критически оценивают документ. Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция призвали Евросоюз рассмотреть возможность введения санкций против Грузии из-за нового закона. Венецианская комиссия Совета Европы «настоятельно рекомендовала» властям страны отменить его.

Россия назвала протесты в Грузии из-за закона об иноагентах внутренним делом страны и заявила об отсутствии планов вмешиваться в конфликт.

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Теги
Энтони Блинкен США Грузия иноагенты закон об иноагентах
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