Нарышкин заявил, что Запад пытается убедить Грузию открыть «второй фронт»

Сергей Нарышкин (Фото: president.gov.by)

Западные страны пытаются убедить Грузию открыть «второй фронт» на фоне СВО на Украине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Его слова приводит ТАСС.

По словам Нарышкина, Вашингтон, Брюссель и Лондон пытаются убедить руководство Грузии «в необходимости открытия так называемого второго фронта». Глава СВР отмечает, что страны Запада «видят, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины», и пытаются убедить Тбилиси, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия второго фронта на территории Грузии, пока остается у власти.

До этого президент Украины Владимир Зеленский поддержал протесты в Грузии против закона «О прозрачности иностранного влияния» и пожелал «демократического успеха» стране. Премьер Грузии Гарибашвили осудил Зеленского за поддержку протестов, сказав, что слова президента Украины свидетельствуют о том, что он «мотивирован к тому, чтобы и здесь что-то произошло и изменилось».