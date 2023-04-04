Нарышкин заявил, что Запад пытается убедить Грузию открыть «второй фронт»
Западные страны пытаются убедить Грузию открыть «второй фронт» на фоне СВО на Украине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Его слова приводит ТАСС.
По словам Нарышкина, Вашингтон, Брюссель и Лондон пытаются убедить руководство Грузии «в необходимости открытия так называемого второго фронта». Глава СВР отмечает, что страны Запада «видят, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины», и пытаются убедить Тбилиси, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия второго фронта на территории Грузии, пока остается у власти.
До этого президент Украины Владимир Зеленский поддержал протесты в Грузии против закона «О прозрачности иностранного влияния» и пожелал «демократического успеха» стране. Премьер Грузии Гарибашвили осудил Зеленского за поддержку протестов, сказав, что слова президента Украины свидетельствуют о том, что он «мотивирован к тому, чтобы и здесь что-то произошло и изменилось».