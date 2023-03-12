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Премьер Грузии пообещал не допустить открытия в стране «второго фронта»

Премьер Грузии Гарибашвили пообещал не допустить открытия в стране «второго фронта»
Грузинские власти несколько раз говорили, что не допустят участия страны в конфликте Москвы и Киева. На этой неделе вице-спикер парламента заявил о прибытии из Украины сторонников Саакашвили, «подталкивающих к революции»
Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Пока правящая партия «Грузинская мечта» остается у власти, она не допустит открытие второго фронта на территории Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в эфире телеканала «Имеди».

«Я знаю, что из Украины приехали несколько десятков человек. Я хочу обратиться к ним — пусть у вас не будет иллюзий и ожидания того, что тут что-то произойдет», — сказал он. По словам Гарибашвили, он желает людям, принимающим участие в боевых действиях на Украине, вернуться в свои семьи, но призывает их «не поддаваться грязным провокациям».

Как заявил премьер, понятие «второго фронта» в контексте с Грузией впервые упомянули украинские политики, в частности, секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Sputnik-Грузия. Премьер также упрекнул украинского президента Владимира Зеленского в том, что тот поддержал акции протеста в Грузии против закона «О прозрачности иностранного влияния», по которому некоммерческие юридические лица и СМИ должны были получить статус агентов иностранного влияния, если бы более 20% их доходов поступало из-за рубежа. По мнению Гарибашвили, поддержка Зеленского, пожелавшего Грузии «демократического успеха», свидетельствует, что тот «мотивирован к тому, чтобы и здесь что-то произошло и изменилось».

9 марта, после нескольких дней многотысячных протестов, «Грузинская мечта» объявила, что откажется от дальнейшего рассмотрения законов, а вечером стало известно об освобождении всех задержанных по административным нарушениям участников митингов. После этого оппозиция провела вечерний митинг, который прошел уже мирно. Но в ходе него часть участников потребовали отставки правительства страны. 10 марта «Грузинская мечта» проголосовала против принятия законопроекта об иностранных агентах.

В тот же день вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский заявил, что в страну из Украины прибыли сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, которые намерены использовать «молодежную энергию», чтобы не убрать «революционный процесс» из повестки дня. Сложив полномочия президента в 2013 году, Саакашвили переехал на Украину и получил ее гражданство, и какое-то время занимал пост главы Одесской областной государственной администрации, но в 2021 году тайно вернулся в Грузию. Там его арестовали из-за обвинений по нескольким уголовным делам. В СИЗО бывший глава государства несколько раз объявлял голодовку, его состояние резко ухудшилось, политика перевели в больницу.

В феврале грузинская делегация отказалась приехать в Киев на мероприятие по случаю годовщины начала боевых действий 24 февраля 2022 года. Член «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа объяснил это тем, что «высокопоставленные лица Украины призывают наше государство к открытию второго фронта». В то же время, добавил он, власти Грузии поддерживают украинский народ и делают «все на всех уровнях», тогда как многие сильные страны «не решились сделать то, что решилась Грузия против России».

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Грузинские власти не раз подчеркивали, что считают недопустимым втягивание страны в конфликт на Украине. Еще в мае прошлого года Гарибашвили пообещал населению страны долгосрочный мир с Россией и исключил открытие второго фронта. Тбилиси отказался поставлять Киеву вооружение, но «целиком и полностью выражает свою политическую поддержку и оказывает гуманитарную помощь сверх предела возможностей», говорили в «Грузинской мечте».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Грузия Ираклий Гарибашвили Украина Михаил Саакашвили
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