Захарова назвала юридически ничтожной выдачу МУС ордера на арест Путина

Захарова заявила о ничего не значащем для России решении МУС об ордере на арест Путина

Представитель МИДа напомнила, что Москва не является участницей Римского статута МУС. Суд выдал ордер на арест президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой

Здание Международного уголовного суда (Фото: icc-cpi.int)

Решение Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, не имеет для России правового значения, написала в телеграм-канале официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что Москва не является участницей Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

«С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — отметила Захарова.

По мнению суда, Путин и Львова-Белова, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» с 24 февраля прошлого года.

МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 года. Он разрабатывался с участием России, страна подписала документ в 2000 году. Статут начал действовать в 2003-м. Однако в 2016 году Москва отказалась быть участницей документа. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом. Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала его. Однако страна в 2015 году признала юрисдикцию суда «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии России».

Газета The New York Times со ссылкой на источники на этой неделе писала о планах МУС возбудить два дела против России. Одно из них, по данным газеты, связано с подозрениями в «похищении украинских детей и перевозке их в Россию», а другое — с «намеренными атаками» на гражданскую инфраструктуру. При этом издание называло судебные разбирательства маловероятными: суд не может заочно рассматривать дела, хотя судьи могут выдать ордера на арест.

В Кремле в ответ на публикацию заявили, что не признают МУС. «Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.