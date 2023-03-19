Вучич: не уверен, что решение МУС о выдаче ордера на арест Путина было мудрым

Вучич усомнился в мудрости решения МУС о выдаче ордера на арест Путина

Вучич считает, что решение Международного уголовного суда усложнит общение Путина. Это негативно повлияет на возможный мирный диалог, уверен президент Сербии

Александр Вучич (Фото: Ognen Teofilovski / Reuters)

Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина было не совсем мудрым, заявил сербский президент Александр Вучич, передает Blic.

«Я не уверен, что это было достаточно мудрое решение или просчитанное. Но свою работу, может быть, они знают лучше, чем я», — сказал он. По мнению Вучича, цель этих действий — усложнить общение Путина.

Сербский лидер предполагает, что у решения МУС будут плохие политические последствия и оно отражает «большое нежелание говорить о мире и перемирии», поскольку негативно влияет на возможность диалога. Вучич усомнился в том, что Россию смогут победить «за три, шесть месяцев или год», а без дипломатического урегулирования конфликт не решится.

Журналисты спросили Вучича, будет ли Путин арестован в Сербии, если он приедет туда, ведь Белград — участник Римского статута, основополагающего документа МУС. Сербский президент ушел от ответа.

МУС объявил о своем решении 17 марта. Путина, а также детского омбудсмена Марию Львову-Белову подозревают в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с 24 февраля 2022 года.

Кремль назвал «саму постановку вопроса» возмутительной и неприемлемой и напомнил, что Москва не признает юрисдикцию МУС — она сначала подписала Римский статут, а в 2016 году отказалась быть участницей этого документа.

Львова-Белова посчитала, что таким образом международное сообщество оценило «помощь детям нашей страны, что Россия не оставляет их в зоне военных действий» и вывозит их оттуда.

Американский президент Джо Байден назвал решение МУС обоснованным.