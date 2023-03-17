Косачев предложил ввести санкции против МУС из-за ордера на арест Путина

Косачев назвал решение Международного уголовного суда «вопиющим» и «беспрецедентным». Он заявил, что Россия и «дружественные» страны должны подумать над созданием «альтернативы» МУС

Константин Косачев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Россия имеет основания для введения санкций против Международного уголовного суда (МУС), который вынес ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине, заявил в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Россия имеет все юридические основания для введения жестких санкций в отношении МУС, его судей и чиновников. А вместе с дружественными странами было бы неплохо подумать над созданием институционального суда, который стал бы реальной альтернативой МУС», — считает он.

МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 года. Россия подписала этот документ в 2000 году, но в 2016-м отказалась быть участницей договора. Всего документ ратифицировали 123 страны, но в их число не входят Китай, Турция, Индия, США, а также Украина. Однако она в 2015 году признала юрисдикцию суда «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии России».

Косачев обратил внимание, что такое преступление, как «похищение детей», в котором подозревают Путина и Львову-Белову, не входит в юрисдикцию МУС, так как оно не предусмотрено Римским статутом. Кроме того, ордер выдан «досудебной палатой, которая не предрешает вопросы виновности». Косачев также напомнил, что Путин как глава государства, согласно международному праву, «обладает иммунитетом от иностранной и международной уголовной юрисдикции».

По мнению сенатора, суд также «нарушил собственные правила», опубликовав данные «о конкретных лицах», и это показывает, что решение было политическим.

МУС объявил о своем решении 17 марта. Суд предполагает, что Путин и Львова-Белова ответственны за «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» с 24 февраля 2022 года.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что решения МУС ничтожны, так как Россия не признает юрисдикцию суда. «Постановку вопроса" он назвал "возмутительной и неприемлемой».

Львова-Белова заявила, что международное сообщество таким образом продемонстрировало оценку работы, которую она выполняет, вывозя детей из зоны боевых действий.