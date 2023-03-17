Володин назвал решение суда в Гааге «дурью» и напомнил о «силе Путина»

Володин назвал дурью решение суда в Гааге об ордере на арест Путина

Вячеслав Володин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал «дурью» решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Дурь, прозвучавшая из Гааги, говорит об одном: у Запада истерика. Бумажки инопланетного гаагского суда на Россию не распространяются», — написал он.

По его словам, США и ЕС, исчерпавшие все возможности санкций, понимают: «Есть Путин — есть Россия», поэтому они «нападают на него».

Спикер объяснил «силу Путина» поддержкой россиян и «консолидацией общества вокруг него».

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