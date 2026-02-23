Генерал-лейтенант Бен Ходжес предположил, что США планируют к Дню независимости (4 июля) объявить о новых бизнес-сделках, которые станут возможными с достижением мира

Бен Ходжес (Фото: Eventpress Stauffenberg / Global Look Press)

Россия и США в рамках обсуждения параметров урегулирования конфликта на Украине, вероятно, достигли некоторых соглашений, о которых будет объявлено позже, заявил экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью украинскому «24 каналу».

«Мне кажется, уже есть договоренности, и эти документы будут обнародованы после того, как, по их мнению, будет какое-то соглашение этим летом», — заявил бывший командующий.

По его мнению, именно поэтому США требуют от Украины согласовать сделку к лету, чтобы к 4 июля, когда празднуется День независимости США, можно было объявить о грандиозных бизнес-сделках.

Генерал раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа за давление на Киев. «Очень вредно, когда президент США или [его спецпосланник] Стив Уиткофф или кто-то другой говорят: «Все готово на 95%, кроме самой важной части». Я считаю, что это не помогает», — добавил Ходжес.

Ходжес уже делал предположения относительно неформальных договоренностей России и США в интервью украинскому изданию «Левый берег» 15 февраля. Тогда он выразил мнение, что Киев не обязан их принимать.

Кремль в ноябре, комментируя публикацию Axios, где говорилось, что Россия и США тайно работают над новым планом прекращения конфликта на Украине, заявил, что с августовской встречи в Анкоридже никаких новаций не появилось.

Газета Financial Times (FT) в декабре, пообщавшись с источниками и аналитиками, рассказала о схеме работы закулисной дипломатии Трампа. Как утверждало издание, в ней ключевую роль играют транзакционные сделки: страны предлагают США ресурсы и инвестиции в обмен на поддержку, при этом традиционные институты, такие как Госдеп, отходят на второй план. Также газета указывала на большое значение личных связей.

Изданию Le Monde Diplomatique источники сообщили о неформальных переговорах по новому руководству трубопроводами «Северный поток». Источник, близкий к «Газпрому сказал, что Nord Stream «абсолютно точно» фигурирует в закрытых переговорах между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Проверить эту информацию через независимые источники невозможно, но она вписывается в логику политики, где энергетика остается инструментом давления и торга, писала Berliner Zeitung.

Кремль подтверждал, что Москва предлагает сотрудничество американским компаниям. «Сохраняем свою заинтересованность в возобновлении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с США. Оно может быть действительно взаимовыгодным», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 18 февраля.

До этого он отмечал, что Россия заинтересована в сотрудничестве с США в сфере редкоземельных металлов, но не может его предложить из-за действия санкций.

По сведениям Reuters, американская и украинская делегации обсудили возможность прекращения конфликта на Украине в марте 2026 года. Два источника сообщили, что официальные лица США и Украины обсуждали возможность проведения выборов на Украине уже мае. Украинский президент Владимир Зеленский признавал, что Трамп оказывает на него давление.