Зеленский признал давление Трампа

Зеленский: немного ощущаю давление со стороны Трампа
Зеленский признался, что «немного» чувствует давление со стороны Трампа. Накануне тот вновь призвал его поторопиться со сделкой. Он отметил, что понимает сигналы, однако не исключил их связи со встречей в Швейцарии
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ощущает давление со стороны американского лидера Дональда Трампа. Об этом он заявил, отвечая на вопросы после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Журналистка Кристиан Аманпур спросила политика, чувствует ли он такой прессинг. Она напомнила о недавних словах Трампа, что Зеленскому стоит «начать действовать», чтобы заключить мирное соглашение с Россией.

«Немного», — ответил он под смех аудитории.

Зеленский раскрыл, какое мирное соглашение устроит Трампа
Политика
Владимир Зеленский

Зеленский добавил, что понимает сигналы, которые посылает президент США. Он не исключил, что тот «готовит атмосферу» перед трехсторонними переговорами США, Украины и России в Швейцарии. Они должны состояться в Женеве 17 и 18 февраля.

Газета The New York Times (NYT) писала, что США в преддверии переговоров в Швейцарии усилили давление на Украину в вопросе территориальных уступок. Москва требует вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Киев заявляет о нежелании отказываться от претензий на территории и приоритете для него принципа «стоим, где стоим».

Украинский нардеп Ярослав Юрчишин заявил, что администрация Трампа угрожала Киеву выйти из переговорного процесса, если Украина не будет готова к компромиссу, в том числе путем проведения выборов. Зеленский говорил, что готов был бы провести в стране выборы «как можно быстрее», но при условии перемирия продолжительностью два-три месяца или полноценного завершения конфликта. В Кремле подчеркивали, что Москва стремится к долгосрочному миру, а не к временному перемирию.

Зеленский же, как утверждала NYT, считает, что Вашингтон оказывает на Киев большее давление, чем на Москву. Вместе с тем он ясно дал понять, что Украина должна сделать все возможное, чтобы администрация Трампа оставалась вовлеченной в мирный процесс.

Рубио назвал хорошую и плохую новости по Украине
Политика
Марко Рубио

Два советника Зеленского рассказали The Atlantic, что Зеленский, вероятно, готов пойти на «самую тяжелую уступку из всех» и отказаться от контроля над территориями Донбасса. Сам Зеленский в интервью журналисту издания Саймону Шустеру сообщил, что Киев в отношении администрации Трампа избрал тактику, которая заключается в том, «чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжения войны».

«Именно поэтому мы начали поддерживать их предложения в любом формате, который ускоряет развитие событий», — сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что Киев торопится завершить конфликт, но не согласен на сделку с «унизительными» условиями. Одним из ключевых факторов, необходимых для соглашений, в Киеве называют гарантии безопасности для Украины от западных союзников.

Как писала Financial Times, США дали Украине понять, что получение ею гарантий безопасности зависит от подписания мирного соглашения, которое включает отказ от Донбасса в пользу России. Также Вашингтон намекнул, что пообещает предоставить Киеву больше вооружений в случае вывода украинских войск с контролируемых ими территорий Донбасса, говорили источники газеты.

Президент России Владимир Путин называл Донбасс исторической территорией страны, которую она вернет — военным или иным путем. Что касается выборов, российская сторона считает власть Зеленского незаконной и подчеркивает, что соглашение должно быть заключено только с легитимными представителями Украины.

Срок полномочий Зеленского закончился в мае 2024 года. Конституция Украины запрещает проводить выборы в период действия военного положения.

