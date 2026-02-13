 Перейти к основному контенту
Политика
0

Песков заявил о готовности Москвы к сотрудничеству с компаниями из США

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Россия готова к сотрудничеству с компаниями из США, идея отменить расчеты в долларах между двумя странами принадлежит самим Соединенным Штатам, Россия от них не отказывалась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, мы предлагаем сотрудничество. И разумеется, в этом сотрудничестве заинтересованы потенциально компании двух стран — вот вам и совместное предприятие», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Лавров заявил о «невиданных масштабах» злоупотребления США долларом
Политика
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Песков добавил, что некоторые американские компании действительно хотят вернуться на российский рынок. Если США откажутся от запрета на использование доллара, то ему предстоит самому выигрывать конкуренцию с другими валютами, которые используются в расчетах.

Так Песков прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой говорится, что Кремль рассматривает предложение вернуться к расчету в долларах в рамках широкого экономического партнерства с администрацией президента США Дональда Трампа. Такое предложение, по данным агентства, может содержать в себе меморандум «высокого уровня», который распространился среди высокопоставленных российских чиновников.

Возвращение России к долларовым расчетам — один из семи пунктов документа. Их, согласно данным Bloomberg, предлагается применять для операций с российскими энергоносителями. Реализация этого плана может стать «ошеломляющей» и внести кардинальные изменения в мировую финансовую систему.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Доллар сотрудничество компании
