Песков заявил о готовности Москвы к сотрудничеству с компаниями из США

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Россия готова к сотрудничеству с компаниями из США, идея отменить расчеты в долларах между двумя странами принадлежит самим Соединенным Штатам, Россия от них не отказывалась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, мы предлагаем сотрудничество. И разумеется, в этом сотрудничестве заинтересованы потенциально компании двух стран — вот вам и совместное предприятие», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Песков добавил, что некоторые американские компании действительно хотят вернуться на российский рынок. Если США откажутся от запрета на использование доллара, то ему предстоит самому выигрывать конкуренцию с другими валютами, которые используются в расчетах.

Так Песков прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой говорится, что Кремль рассматривает предложение вернуться к расчету в долларах в рамках широкого экономического партнерства с администрацией президента США Дональда Трампа. Такое предложение, по данным агентства, может содержать в себе меморандум «высокого уровня», который распространился среди высокопоставленных российских чиновников.

Возвращение России к долларовым расчетам — один из семи пунктов документа. Их, согласно данным Bloomberg, предлагается применять для операций с российскими энергоносителями. Реализация этого плана может стать «ошеломляющей» и внести кардинальные изменения в мировую финансовую систему.