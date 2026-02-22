 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
The Times рассказала, в чем Украина уступает России в зоне конфликта

The Times: Украина уступает России по количеству личного состава и вооружениям
Военная операция на Украине
Собеседники британской газеты отмечают превосходство России в количестве личного состава. Военный источник в НАТО считает, что для изменения ситуации на фронте Украине нужно как минимум 250 тыс. дополнительных солдат
Фото: Андрей Андриенко / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украина уступает России в количестве личного состава и вооружении на большинстве участков фронта, пишет The Times со ссылкой на данные западной разведки и независимых наблюдателей.

Украинский военный офицер заявил газете, что Россия «полностью использует» свои преимущества на «техническом, оперативном и стратегическом уровнях». «Россияне обладают полным превосходством в авиации и тактических баллистических ракетах», — сказал он.

Как отметил офицер, нехватка личного состава ВСУ влияет на способность армии проводить операции. «Нам нужно больше пилотов для наших команд дронов и больше пехоты для их прикрытия», — сказал он.

Высокопоставленный военный источник в НАТО считает, что для изменения ситуации на фронте Украине нужно как минимум 250 тыс. дополнительных солдат и значительно более мощное оружие.

Президент России Владимир Путин в декабре 2025 года заявил, что российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта. Тогда он также сказал, что у ВСУ практически не осталось стратегических резервов. По его мнению, сложившаяся на фронте ситуация должна заставить украинские власти закончить конфликт мирными средствами.

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Джон Хили

Верховный главнокомандующий Вооруженных сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье ранее говорил, что в настоящее время мир «наблюдает скорость эволюции», в результате чего на смену артиллерийской битве пришли дроны и роботы. В феврале он сказал, что Россия опережает НАТО по скорости адаптации к условиям ведения боевых действий.

И Россия, и Украина активно применяют дроны в ходе военной операции. Путин еще в декабре 2022 года потребовал обеспечить ими все боевые подразделения. С тех пор производство дронов выросло в разы: если в 2023-м в войска поступило порядка 140 тыс. беспилотников разных типов, то в 2024 году их выпуск планировалось увеличить «практически в десять раз».

В мае 2025 года The Times писала, что Россия вышла в лидеры гонки беспилотников, обогнав Киев в производстве и использовании FPV-дронов средней дальности и их оптоволоконных модификаций.

Новое поколение российских FPV-беспилотников средней дальности часто невосприимчиво к помехам, аппараты способны наносить удары вдали от линии соприкосновения, пишет издание. Они также оказывают «разрушительное воздействие» на логистические возможности Украины, отмечает газета.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

