The Times рассказала, в чем Украина уступает России в зоне конфликта

Собеседники британской газеты отмечают превосходство России в количестве личного состава. Военный источник в НАТО считает, что для изменения ситуации на фронте Украине нужно как минимум 250 тыс. дополнительных солдат

Фото: Андрей Андриенко / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украина уступает России в количестве личного состава и вооружении на большинстве участков фронта, пишет The Times со ссылкой на данные западной разведки и независимых наблюдателей.

Украинский военный офицер заявил газете, что Россия «полностью использует» свои преимущества на «техническом, оперативном и стратегическом уровнях». «Россияне обладают полным превосходством в авиации и тактических баллистических ракетах», — сказал он.

Как отметил офицер, нехватка личного состава ВСУ влияет на способность армии проводить операции. «Нам нужно больше пилотов для наших команд дронов и больше пехоты для их прикрытия», — сказал он.

Высокопоставленный военный источник в НАТО считает, что для изменения ситуации на фронте Украине нужно как минимум 250 тыс. дополнительных солдат и значительно более мощное оружие.

Президент России Владимир Путин в декабре 2025 года заявил, что российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта. Тогда он также сказал, что у ВСУ практически не осталось стратегических резервов. По его мнению, сложившаяся на фронте ситуация должна заставить украинские власти закончить конфликт мирными средствами.

Верховный главнокомандующий Вооруженных сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье ранее говорил, что в настоящее время мир «наблюдает скорость эволюции», в результате чего на смену артиллерийской битве пришли дроны и роботы. В феврале он сказал, что Россия опережает НАТО по скорости адаптации к условиям ведения боевых действий.

И Россия, и Украина активно применяют дроны в ходе военной операции. Путин еще в декабре 2022 года потребовал обеспечить ими все боевые подразделения. С тех пор производство дронов выросло в разы: если в 2023-м в войска поступило порядка 140 тыс. беспилотников разных типов, то в 2024 году их выпуск планировалось увеличить «практически в десять раз».

В мае 2025 года The Times писала, что Россия вышла в лидеры гонки беспилотников, обогнав Киев в производстве и использовании FPV-дронов средней дальности и их оптоволоконных модификаций.

Новое поколение российских FPV-беспилотников средней дальности часто невосприимчиво к помехам, аппараты способны наносить удары вдали от линии соприкосновения, пишет издание. Они также оказывают «разрушительное воздействие» на логистические возможности Украины, отмечает газета.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре.