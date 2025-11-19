В Кремле опровергли сообщение Axios о тайных переговорах США и России

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В переговорах Москвы и Вашингтона с момента встречи в Анкоридже не появилось никаких новаций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал публикацию Axios, в которой говорится, что Россия и США тайно работают над новым планом прекращения конфликта на Украине.

«Нет, пока никаких новаций нет, о которых можно было бы сообщить», — заявил он. Когда журналисты поинтересовались, отказывается ли Песков от ответа, или новшеств и правда нет, пресс-секретарь ответил, что после августовского саммита в Анкоридже никаких новых элементов не появилось.

«Были обсуждения в Анкоридже и в дополнение к тому, что обсуждалось там, никаких новаций нет», — сказал он.

По данным Axios, новый план администрации США состоит из 28 пунктов, которые делятся на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Как отмечает Axios, неясно, как в этом документе отражены территориальные вопросы.

Американский чиновник рассказал изданию, что разработкой плана руководит спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который обсудил концепцию с главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.