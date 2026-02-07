США и Украина обсудили достижение мира в марте

Вашингтон и Киев обсудили возможность прекращения конфликта на Украине уже в следующем месяце, пишет Reuters. Для этого в стране должны пройти референдум и выборы. Другой источник агентства назвал эти сроки нереалистичными

Американская и украинская делегации обсудили возможность прекращения конфликта на Украине в марте 2026 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Переговорная группа США, в которую входили спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, на встречах с украинскими представителями в Майами и Абу-Даби сообщили, что референдум по мирному плану лучше провести в ближайшее время.

С их слов, президент Дональд Трамп в скором времени будет сосредоточен на внутриполитических вопросах из-за приближения промежуточных выборов в конгресс, из-за чего у высокопоставленных американских чиновников будет меньше времени и политического капитала для заключения мирного соглашения.

Согласно обсуждаемой cхеме, любое соглашение будет вынесено на референдум украинских избирателей, которые одновременно примут участие в национальных выборах. Два источника сообщили, что официальные лица США и Украины обсуждали возможность проведения этих голосований уже в мае.

Для организации выборов и референдума потребуются законодательные изменения, поскольку подобные мероприятия запрещены во время военного положения в Украине, считает другой источник агентства. На это может уйти не менее шести месяцев, подчеркнул он.

«Киевская позиция заключается в том, что ничего нельзя согласовать, пока не будут предоставлены гарантии безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов и партнеров», — заявил другой источник Reuters.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вынести на референдум вопрос о свободной экономической зоне в Донбассе с взаимным отводом войск. До этого Зеленский отмечал, что «компромиссное видение» США заключается в выводе ВСУ из Донбасса и создании демилитаризованной зоны, однако вопрос о том, кто будет управлять этой территорией, не решен. Тогда же он говорил, что граждане Украины должны выразить свое мнение по этому вопросу.

Более половины опрошенных украинцев — 55% — поддерживают проведение референдума по мирному соглашению, 32% выступают против, показал опрос независимого Киевского международного института социологии (КМИС) в середине января.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что Донбасс является «исторической территорией» России, которую она вернет военным или другим путем. Киев категорически отказывается идти на уступки в вопросе территориальных претензий. США тем временем предлагали сделать в регионе свободную экономическую зону, эту идею Украина сразу отвергла.

Президент Украины также комментировал сообщения о возможном «обмене территориями» с Россией в рамках мирного плана. Зеленский заявил, что ему не выдвигали подобные условия напрямую.

Перед переговорами в Абу-Даби глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук также говорила, что украинская сторона «фундаментально переосмыслила» то, что означают гарантии безопасности и на чем они должны основываться. Раньше речь шла о предоставлении защиты от союзников, сейчас же Киев считает, что ядром любых гарантий безопасности должна быть украинская армия и ее оборонная промышленность, пояснила она.