 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

США и Украина обсудили достижение мира в марте

Reuters: США и Украина обсудили достижение мира в марте
Сюжет
Мирный план по Украине
Вашингтон и Киев обсудили возможность прекращения конфликта на Украине уже в следующем месяце, пишет Reuters. Для этого в стране должны пройти референдум и выборы. Другой источник агентства назвал эти сроки нереалистичными

Американская и украинская делегации обсудили возможность прекращения конфликта на Украине в марте 2026 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Переговорная группа США, в которую входили спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, на встречах с украинскими представителями в Майами и Абу-Даби сообщили, что референдум по мирному плану лучше провести в ближайшее время.

С их слов, президент Дональд Трамп в скором времени будет сосредоточен на внутриполитических вопросах из-за приближения промежуточных выборов в конгресс, из-за чего у высокопоставленных американских чиновников будет меньше времени и политического капитала для заключения мирного соглашения.

Согласно обсуждаемой cхеме, любое соглашение будет вынесено на референдум украинских избирателей, которые одновременно примут участие в национальных выборах. Два источника сообщили, что официальные лица США и Украины обсуждали возможность проведения этих голосований уже в мае.

Для организации выборов и референдума потребуются законодательные изменения, поскольку подобные мероприятия запрещены во время военного положения в Украине, считает другой источник агентства. На это может уйти не менее шести месяцев, подчеркнул он.

«Киевская позиция заключается в том, что ничего нельзя согласовать, пока не будут предоставлены гарантии безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов и партнеров», — заявил другой источник Reuters.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вынести на референдум вопрос о свободной экономической зоне в Донбассе с взаимным отводом войск. До этого Зеленский отмечал, что «компромиссное видение» США заключается в выводе ВСУ из Донбасса и создании демилитаризованной зоны, однако вопрос о том, кто будет управлять этой территорией, не решен. Тогда же он говорил, что граждане Украины должны выразить свое мнение по этому вопросу.

Более половины опрошенных украинцев — 55% — поддерживают проведение референдума по мирному соглашению, 32% выступают против, показал опрос независимого Киевского международного института социологии (КМИС) в середине января.

Опрос показал отношение украинцев к референдуму по мирному плану
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Российский президент Владимир Путин отмечал, что Донбасс является «исторической территорией» России, которую она вернет военным или другим путем. Киев категорически отказывается идти на уступки в вопросе территориальных претензий. США тем временем предлагали сделать в регионе свободную экономическую зону, эту идею Украина сразу отвергла.

Президент Украины также комментировал сообщения о возможном «обмене территориями» с Россией в рамках мирного плана. Зеленский заявил, что ему не выдвигали подобные условия напрямую.

Перед переговорами в Абу-Даби глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук также говорила, что украинская сторона «фундаментально переосмыслила» то, что означают гарантии безопасности и на чем они должны основываться. Раньше речь шла о предоставлении защиты от союзников, сейчас же Киев считает, что ядром любых гарантий безопасности должна быть украинская армия и ее оборонная промышленность, пояснила она.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Переговоры Украина конфликт мирные переговоры
Материалы по теме
Опрос показал отношение украинцев к референдуму по мирному плану
Политика
Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине
Политика
Лавров назвал неприемлемым для России перемирие, которого добивается Киев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Огонь Олимпийских игр зажгли в Милане и Кортина-д'Ампеццо Спорт, 01:27
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Сборную США и Вэнса освистали во время церемонии открытия Олимпиады-2026 Спорт, 01:11
Трамп с 7 февраля отменит 25-процентные пошлины на товары из Индии Политика, 01:06
При налете дронов на Курскую область погиб мужчина Политика, 00:58
Президент Италии объявил Олимпийские игры открытыми Спорт, 00:55
Танкеры ускорили транзит через Ормузский пролив рядом с Ираном Политика, 00:54
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Американский посол пригрозил Польше «выводом солдат» из-за слов о Трампе Политика, 00:43
Кто из россиян стал знаменосцем других стран на Олимпиаде-2026 Спорт, 00:38
США оштрафуют подрядчиков за задержку боеприпасов для Украины Политика, 00:34
За вечер над Россией сбили 20 дронов Политика, 00:27
Олимпийская мода: как будут выглядеть спортсмены на Играх-2026. Видео Спорт, 00:25
США и Украина обсудили достижение мира в марте Политика, 00:14
Истории в Telegram стали доступны россиянам без платной подписки Общество, 00:10