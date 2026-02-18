В Кремле ответили на статью Economist о «мегапроектах» России и США

Россия заинтересована в возобновлении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с США, оно может быть выгодно обеим сторонам, сказал Песков. Economist писал о плане по «величайшей сделке» и разным совместным проектам

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал РБК статью издания The Economist о перспективах восстановления сотрудничества с США.

«Сохраняем свою заинтересованность в возобновлении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с США. Оно может быть действительно взаимовыгодным», — заявил Песков.

В преддверии августовского саммита в Анкоридже российскому Совету безопасности был представлен план с изложением, как заключить с президентом США Дональдом Трампом «величайшую сделку» в обмен на снятие санкций, сообщил ранее The Economist. США также обсуждали с Россией идею создания data-центра на атомной энергии и строительство туннеля под Беринговым проливом, утверждал журнал

По сведениям The Economist, лица, близкие к семье Трампа, также ведут переговоры о приобретении долей в российских энергетических проектах. О ком именно идет речь, издание не уточнило. Кроме того, обсуждаются возможные сделки по редкоземельным металлам, нефти и газу в Арктике.

Кремль подтверждал, что Москва предлагает сотрудничество американским компаниям. Некоторые из них хотят вернуться на российский рынок, говорил Дмитрий Песков. До этого пресс-секретарь отмечал, что Россия заинтересована в сотрудничестве с США в сфере редкоземельных металлов, но не может его предложить из-за действия санкций.

Построить туннель на Аляску (между ней и Чукоткой проходит Берингов пролив), который будет носить имена президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в октябре 2025 года предложил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он ведет переговоры с Соединенными Штатами по экономическому треку.

По словам Дмитриева, туннель, соединяющий два государства, можно построить менее чем за восемь лет, а его стоимость составит менее $8 млрд.