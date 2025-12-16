FT рассказала, как работает закулисная дипломатия Трампа

В дипломатии Трампа доминируют транзакционные сделки: страны предлагают США ресурсы и инвестиции в обмен на поддержку, пишет FT. Становятся важны подарки, а традиционные институты, такие как Госдеп, отходят на второй план

Транзакционные сделки заняли ключевую роль в дипломатии США при президенте Дональде Трампе, поскольку иностранные государства предлагают ресурсы, инвестиции или лояльность в обмен на поддержку, пишет Financial Times (FT), пообщавшись с источниками и аналитиками.

Фокус политики Трампа — на том, что США могут получить от других стран, в том числе критически важные минералы и инвестиции. При таком раскладе дипломатия становится своего рода игрой в предложения, отмечает издание. «Все условно [с Трампом]. Ничего не получишь, если не инвестируешь в игру», — сказал источник газеты среди инвесторов из Дубая.

Примеры такой дипломатии — Аргентина, Пакистан, Швейцария. На решения о поддержке со стороны Белого дома влияют в том числе личные контакты, подарки и выгодные предложения. С «нежелательными последствиями» столкнулись «те, кто предложил слишком мало или отказался выражать восхищение».

Неудачу потерпели Бразилия и Индия. Первая отказалась снять обвинения в отношении экс-президента Жаира Болсонару, подозреваемого в попытке переворота, вторая — «недостаточно похвалила» республиканца за прекращение огня с Пакистаном, пишет FT.

FT отмечает, что в сегодняшней дипломатии Трампа особенно большое значение имеют личные связи: во время второго президентского срока американского лидера традиционные институты, лежавшие в основе внешней политики США, — вроде Госдепартамента — отходят на второй план, уступая место узкому кругу личных друзей, бизнес-партнеров и родственников президента.

Вместе с прежними процессами и институтами исчезают привычная «иерархия политических взаимодействий», каналы «советов и контроля», их место занимает «политика на основе личности», сказал один из источников, бывший военный.

При этом круг людей, приближенных к Трампу, «удивительно мал», обратил внимание один из американских чиновников. Дипломатия с США ведется через так называемые запасные каналы:

спецпосланник президента США Стив Уиткофф;

посол США в Турции Том Баррак;

бизнесмен Джаред Кушнер, муж дочери Трампа Иванки;

старший советник по арабским и ближневосточным делам Массад Булос, тесть Трампа, отец супруга его другой дочери — Тиффани.