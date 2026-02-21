BZ рассказала о закулисных переговорах по новому руководству Nord Stream
Нефтепроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» могут вновь заработать в обход ЕС под руководством США, об этом ведутся неформальные переговоры, сообщает Berliner Zeitung (BZ).
Немецкая газета ссылается на Le Monde diplomatique, источники которой сообщили о неформальных переговорах по новому руководству Nord Stream. Переговоры проходят без общественного контроля и вне рамок многосторонних форумов.
Le Monde ссылается на источник, близкий к «Газпрому», по данным которого Nord Stream «абсолютно точно» фигурирует в закрытых переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, пишет BZ. Среди обсуждаемых вариантов — возобновление работы газопровода в партнерстве с американской стороной.
Хотя проверить эту информацию из независимых источников невозможно, пишет BZ, она вписывается в логику политики, где энергетика остается инструментом давления и торга.
Материал дополняется
