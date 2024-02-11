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Политика ,  
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Пашинян заявил, что в Армении не обсуждают вопрос о вступлении в НАТО

Пашинян: Армения не обсуждает возможность стать членом НАТО

Власти Армении не обсуждают вступление страны в НАТО, заявил премьер-министр Никол Пашинян в интервью газете The Daily Telegraph.

«Это не является вопросом, который бы мы обсуждали или обсуждаем [сейчас]», — сказал Пашинян. Он добавил, что Армения может переосмыслить свое членство в другом военном блоке — ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).

Пашинян отметил, что в Армении ведутся дискуссии о том, соответствует ли стратегия членства в альянсе долгосрочным интересам страны. По словам премьер-министра, сотрудничество с США, Францией или другими странами «не направлено против другого нашего партнера в сфере безопасности».

Материал дополняется.

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