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Политика ,  
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Почему Армения отказалась от участия в саммите ОДКБ

Встреча других лидеров стран альянса пройдет в Минске
Владимир Путин очно примет участие в саммите ОДКБ в Минске
В Минске стартует очередной саммит ОДКБ. Входящая в альянс Армения отказалась принимать участие во встрече. Подробнее о том, что будет обсуждаться на саммите и как деградируют отношения Еревана и ОДКБ — в материале РБК
Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости
Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Что в повестке дня саммита

23 ноября в Минске пройдет саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — сессия Совета коллективной безопасности. Президент России Владимир Путин будет участвовать в ней очно. Как сообщили в Кремле, на повестке дня — «ключевые вопросы взаимодействия» между членами организации — «совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы».

Сам Путин на совещании правительства 22 ноября уточнил, что один из таких вопросов — создание альянсом общей системы противовоздушной обороны (ПВО). Эту тему он обсуждал с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который 21–22 ноября посещал Москву, а затем также отправился на саммит в Минск. По словам Путина, Россия уже поставила Таджикистану два дивизиона, то есть восемь пусковых установок российской системы ПВО С-300. «В целом мы готовы к работе, готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом», — сказал российский лидер (до конца 2023 года российское правительство должно выпустить соответствующее распоряжение).

Создание общей системы ПВО ОДКБ обсуждает уже больше десяти лет. В 2011 году президент России Дмитрий Медведев пообещал, что Москва ответит на развертывание в Европе комплексов противоракетной обороны (ПРО) США. Позже генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, отвечая на вопрос, будет ли организация создавать у себя общую систему ПРО, сказал, что таких планов нет, однако страны обсуждают создание единой системы ПВО.

В 2012 году заместитель генсекретаря ОДКБ Валерий Семериков в интервью «Красной звезде» сообщил, что члены организации перед собой такую задачу поставили. По его словам, для нее «нужна централизованная система управления войсками, силами и средствами противовоздушной обороны» — это и будет означать объединенную систему. «К этому на сегодняшний день мы вплотную подошли», — сказал Семериков.

Объединенная система ПВО есть и у Содружества Независимых Государств (СНГ). В ее основе — соответствующее соглашение 1995 года. В нем участвуют Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Перед саммитом в Минске прошли встречи глав МИД, Минобороны и секретарей советов безопасности стран ОДКБ — от России в ней участвовали заместитель министра иностранных дел Александр Панкин, Сергей Шойгу и Николай Патрушев. На встрече они согласовали порядка 20 документов — в их числе заявление глав МИД «об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства» и решение о мерах по обеспечению информационной безопасности ОДКБ.

По словам Сергея Алейника, главы МИД Белоруссии, которая председательствует в организации в этом году, члены ОДКБ сошлись в том, что ситуация с мировой безопасностью продолжает ухудшаться — в частности, «из-за безответственных политических решений продолжают целенаправленно разрушаться механизмы разоружения и контроля над вооружениями», и последний пример этого — приостановка членами НАТО действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

7 ноября 2023 года НАТО сообщило, что приостанавливает свое участие в ДОВСЕ в ответ на денонсацию документа Россией. «Выход России [из договора] является последним в серии действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность», — говорится в заявлении альянса. Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в мае 2023 года. В пояснительной записке к нему говорилось, что положения договора «во многом устарели», само оно «утратило связь с действительностью», в том числе из-за расширения НАТО, а США и их союзники проводят «линию на военную конфронтацию» с Москвой.

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Алейник также отметил, что «отсутствие взаимного доверия, углубление конфронтации и откровенно милитаристская безответственная риторика со стороны ряда западных политиков не способствуют возобновлению диалога по этому чувствительному вопросу». «На западном фланге [ОДКБ] идет непропорциональное и необоснованное наращивание военных потенциалов стран — членов НАТО, которые и так защищены членством в блоке», — сказал он (цитата по ТАСС). По его словам, «болевой точкой и главным дестабилизирующим фактором в Восточно-Европейском регионе» остается конфликт на Украине.

В ОДКБ входят шесть стран бывшего СССР — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В основе организации лежит подписанный в 1992 году в Ташкенте Договор о коллективной безопасности. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Почему от участия в саммите отказалась Армения

В этом году мероприятия ОДКБ проходят без представителей Армении. За неделю до саммита, 14 ноября, премьер-министр Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что не сможет участвовать в заседании в Минске. Как рассказала позднее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, белорусский президент предложил Пашиняну «не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию». В Кремле на решение Пашиняна отреагировали сожалением, поскольку, как сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, «подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов».

Несколько дней спустя в парламенте Пашинян, отвечая на вопрос оппозиции, не готовит ли он почву для выхода республики из ОДКБ, сказал, что ни для чего почву не готовит — «она либо есть, либо нет». По его оценке, организация отказывается «зафиксировать свою зону ответственности в республике», и если в этих условиях Ереван будет участвовать в мероприятиях ОДКБ, то он поддержит логику, «согласно которой территориальная целостность и суверенитет Армении подвергаются сомнению». «Мы даем время для размышлений и нам, и ОДКБ», — заявил Пашинян (цитата по ТАСС). В этом контексте, отметил он, Ереван решил диверсифицировать свои отношения с внешними игроками в области безопасности.

Почему Путин не увидел «разворота» в отношениях России и Армении
Политика
Владимир Путин и Никол Пашинян

В последний год Пашинян неоднократно выражал недовольство ОДКБ и Россией. Причина в том, что Москва и союзники по альянсу не осуждают действия Азербайджана в отношении Армении. В ноябре 2022 года Пашинян не стал подписывать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за того, что в ней не было политической оценки «агрессии Азербайджана» против суверенитета Армении, а в марте 2023 года заявил, что организация «вольно или невольно выходит из республики». В 2023 году Ереван также отказался проводить в стране запланированные ранее учения ОДКБ, не стал использовать свою квоту замгенсека и отозвал своего представителя при организации.

В целом же саммит ОДКБ — это уже вторая многосторонняя встреча на высшем уровне, от которой отказался Пашинян. В октябре 2023 года он пропустил саммит СНГ в Бишкеке. На мероприятия в Минск также не приехали главы армянского МИД Арарат Мирзоян и Минобороны Сурен Папикян; от участия в других мероприятиях ОДКБ, которые пройдут в декабре в Минске, также отказался спикер парламента Ален Симонян, заявив, что «при сложившейся ситуации» оно было бы нецелесообразным.

Представитель МИД России Мария Захарова накануне саммита заявила, что все это не отвечает «долгосрочным интересам армянского народа». «Разговоры о том, что Армения была якобы «вынуждена искать альтернативу, не получив от России ответной реакции на свои просьбы», и «это не Армения выходит из организации, а наоборот», — попытки перевалить ответственность с больной головы на здоровую», — сказала она.

Накануне саммита генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на встрече с Лукашенко заявил, что Ереван попросил партнеров по ОДКБ снять с повестки документ о помощи Армении. По сообщению организации, вплоть до 21 ноября у нее в работе было два документа: проект решения глав государств «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» и заявление глав МИД в поддержку усилий по достижению мира в этом регионе. Первый документ с повестки снят, но ОДКБ продолжает работать над решением об отправке в республику мониторинговой миссии.

Почему миссия ЕС в Армении не предотвратила продолжение столкновений
Политика
Фото:Александр Патрин / ТАСС

После обстрелов на армяно-азербайджанской границе в сентябре 2022 года Армения разместила на своей территории на два месяца наблюдательную миссию Евросоюза. Это решение на четырехсторонней встрече в Праге 6 октября 2022 года согласовали президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон, Пашинян и председатель Евросовета Шарль Мишель. В январе 2023 года Ереван и Брюссель уже без согласования с Баку договорились о размещении в Армении наблюдателей на два года. В ОДКБ заявляли, что предлагали прислать свою мониторинговую миссию, но Армения сделала выбор в пользу ЕС.

20 ноября 2023 года Ереван и Брюссель заключили соглашение о статусе миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе, которое, по мнению Евросоюза, «поможет внести больше правовой определенности, когда речь идет о регулировании различных прав и обязанностей присутствия миссии в стране». Было также принято решение о том, чтобы расширить ее состав — к ней, в частности, присоединятся представители Канады.

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ОДКБ Белоруссия Минск Армения Никол Пашинян
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении

1 июня 1975 года

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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