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Лукашенко анонсировал сегодня-завтра выступление Си Цзиньпина по Украине

Александр Лукашенко: Си Цзиньпин сегодня-завтра выступит с заявлением по Украине
Если позиция Китая в речи Си Цзиньпина по Украине не будет услышана, то это приведет к серьезным последствиям, считает президент Белоруссии
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Feng Li / Getty Images)

Председатель КНР Си Цзиньпин «сегодня-завтра» выступит с заявлением или речью по поводу конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Если Китай решил озвучить свою позицию таким образом, из уст высшего должностного лица, Си Цзиньпина, это будет иметь серьезные последствия», — считает белорусский лидер.

Он также выразил мнение, что серьезные последствия будут и в случае, если послание председателя КНР не будет услышано теми, «кому оно адресовано».

«Поэтому я, просто забегая вперед, советую тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги. Это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе», — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко выразил мнение, что заявление китайского лидера не будет нацелено на конфронтацию, как это было, по его оценке, в речи президента США Джо Байдена в Польше после визита в Киев. Белорусский президент обозначил предстоящее выступление Си Цзиньпина как «венец всей миролюбивой политики Китая».

Россия, считает Лукашенко, склонна к прекращению конфликта на Украине, и дело за американской стороной, которой следует сделать шаги к миру.

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Пекин не анонсировал выступление Си Цзиньпина по поводу конфликта на Украине. При этом глава МИД Италии Антонио Таяни заявлял, что председатель КНР выступит с «речью о мире» в годовщину начала военной операции — 24 февраля. Таяни сообщил об этом на следующий день после встречи в Риме с куратором иностранных дел в Компартии Китая Ван И.

Последний в феврале посетил Францию, Италию и Германию. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности Ван И заявил, что Китай представит план мирного урегулирования на Украине с учетом уважения к «суверенитету всех стран». Пекин ранее призывал все стороны конфликта как можно скорее начать переговоры. По данным Bloomberg, китайский план предусматривает призыв к прекращению огня и остановку поставок оружия Киеву.

На полях конференции в Мюнхене Ван И встречался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Последний говорил, что Пекин раскрыл ему детали мирного плана. В то же время AP со ссылкой на неназванный источник в Киеве писало, что Китай не консультировался с Украиной по поводу документа.

22 февраля Ван И посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным, главой МИДа Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Позже МИД Китая в своем сообщении по итогам визита заявил о готовности России разрешить конфликт на Украине путем диалога. В стенограмме встречи Путина и Ван И, опубликованной пресс-службой Кремля, Украина не упоминается. В МИДе сообщали, что Лавров и Ван И обсуждали военную операцию, но не план Пекина по урегулированию.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Си Цзиньпин Александр Лукашенко
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