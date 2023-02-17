Постпред Китая Чжан Цзюнь: призываем Россию и Украину прекратить огонь и начать переговоры

Китай призвал Россию и Украину прекратить огонь и начать переговоры

Россия и Запад должны вступить во всеобъемлющий диалог о создании прочной и взвешенной архитектуры безопасности, считает постпред Китая в ООН

Фото: John Moore / Getty Images

России и Украине необходимо прекратить огонь и как можно скорее приступить к переговорам, заявил в ходе заседания Совета безопасности ООН постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь. Трансляция велась на YouTube-канале организации.

Переговоры, по словам китайского постпреда, также нужны между Россией и западными странами.

«США, Евросоюз, НАТО также должны сесть вместе с Россией [за стол переговоров], чтобы вести всеобъемлющий, глубокий диалог, исходя из принципа неделимости безопасности. Они должны обсуждать, как создавать взвешенную, эффективную и прочную архитектуру безопасности, добиться общей безопасности», — сказал он.

Цзюнь назвал позицию Пекина по поводу конфликта на Украине последовательной и ясной: суверенитет и территориальная целостность всех стран должна соблюдаться. Но он заявил, что законные интересы всех государств в области безопасности тоже являются приоритетными.

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