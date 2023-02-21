Президент США пообещал России ненападение

Главным событием первого дня визита президента США в Польшу стала речь, посвященная годовщине начала российской спецоперации. Джо Байден воздержался от полемики с посланием Владимира Путина, но пообещал усилить санкции

Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Что сказал американский президент

21 февраля в 20-минутной речи на лужайке Королевского замка в Варшаве Джо Байден подвел итог — что удалось достичь Украине за год военных действий при поддержке США и других стран Запада. Президент Владимир Путин ошибся, подчеркнул Байден, и «украинцы оказались слишком смелыми, а Запад — единым». Оратор указал, что продолжение военных действий — решение российского президента, хотя тот мог бы остановить конфликт. (Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что это США и Запад повинны в начале украинского конфликта: «Это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить».)

Байден пообещал сохранить санкции против России и ввести новые, а также продолжить поставки вооружений Украине и отметил, что страны Запада не намерены нападать на Россию. «США и страны Европы не стремятся к контролю или уничтожению России. Запад не планировал нападать на Россию», — сказал он (трансляцию выступления вел телеканал CNN). Американский лидер вновь повторил, что НАТО — «самый сильный в мире оборонный альянс», и анонсировал встречу лидеров стран-членов в США. «Пусть никто не сомневается, пятая статья Устава НАТО остается незыблемой. И пусть каждый член НАТО осознает это — нападение на одного означает нападение на всех, и это священное обязательство на территории НАТО», — подчеркнул американский лидер.

Он также сравнил конфликт на Украине с противостоянием демократических и автократических ценностей, отметив, что за последний год «демократы стали сильнее, а автократы — слабее». Президент США также похвалил народы Белоруссии и Молдавии за их стремление к демократии. Байден отметил, что на его выступлении присутствует президент Молдавии Майя Санду, и попросил слушателей поаплодировать ей и народу страны, стремящейся в ЕС. «Я горд поддерживать вас и любящий свободу народ Молдавии», — сказал он.

Выступление американского лидера состоялось через несколько часов после того, как российский президент сообщил о приостановке участия России в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). По словам советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, речь Байдена не должна была стать прямым ответом на выступление Путина. Темы СНВ американский лидер не касался.

Чуть менее года назад Байден уже выступал в Королевском замке. Тогда он говорил об ответе на украинский конфликт и призвал Запад к созданию коалиции.

Как Польша стала ключевым союзником США

Двухдневный визит президента США Джо Байдена в Польшу 21–22 февраля должен был стать главным событием, приуроченным к годовщине начала Россией военной операции на Украине. Но неожиданное появление Байдена в Киеве в понедельник затмило переговоры в Варшаве. Во вторник Байден встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. На среду запланированы переговоры с лидерами «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия) для обсуждения усилий по укреплению восточного фланга НАТО.

Варшава — единственная столица, которую американский президент дважды посетил за год спецоперации. В Германию, которая является одним из ключевых партнеров США в Европе, Байден приезжал лишь летом 2022 года для участия во встрече G7, а во Франции и Канаде, которые также считаются традиционными союзниками США, не был ни разу.

Такое отношение к Польше объясняется ролью, которую она стала играть после начала украинского конфликта, в том числе за счет своей близости к охваченной военными действиями стране. Польский приграничный город Жешув стал главным логистическим пунктом для украинских беженцев, поставки гуманитарной и военной помощи, через него проходят все официальные визиты на Украину.

Что Байден успел обсудить в Варшаве

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга 17 февраля заявлял, что Байден собирался поблагодарить Дуду и польский народ за военную и гуманитарную помощь в размере $3,8 млрд, которую страна предоставила Киеву за год.

В начале переговоров с Байденом Дуда заявил о желании расширить присутствие США в Европе. Это станет одной из целей председательства страны в ЕС в 2025 году. «Больше Америки в Европе, более сильные связи ЕС с США, больше сотрудничества между ЕС и США в экономических вопросах и вопросах безопасности», — сказал он. Дуда назвал поездку Байдена в Киев захватывающей, и заявил, что она подняла боевой дух украинцев. По его словам, этот визит стал сигналом, что «свободный мир и его главный лидер, президент США, на их стороне».

Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность США обеспечению безопасности Европы и описал НАТО как, «возможно, самое значимое военно-политическое объединение в мировой истории». По его словам, альянс сейчас «силен как никогда» вопреки ожиданиям Путина, что страны разобщатся на фоне украинского конфликта. Также он отметил, что предупреждал российского президента о возможном вступлении Финляндии в альянс. «Как я однажды сказал нашему российскому коллеге, теперь уже довольно давно: «Вы добиваетесь финляндизации НАТО, а получите натоизацию Финляндии». «Как оказалось, я не знал, что Швеция последует за ней», — добавил Байден.

Финляндия и Швеция подали заявки о вступлении в НАТО в мае 2022 года. Для завершения процедуры присоединения к альянсу все 28 стран-членов должны ратифицировать двусторонние соглашения с Хельсинки и Стокгольмом. Сейчас это еще не сделали Венгрия и Турция, но Будапешт обещал утвердить документ в феврале. Турция обещала блокировать заявку Швеции, пока страна не начнет соблюдать положения заключенного соглашения об устранении обеспокоенностей Анкары по вопросам безопасности, прежде всего касающиеся предоставления убежища курдам.

Во второй день визита в центре внимания должно быть укрепление восточного фланга НАТО. «Не секрет, что мы будем говорить об увеличении присутствия НАТО, в том числе с точки зрения инфраструктуры», — сказал советник польского президента по внешней политике Марчин Пшидач. Этому вопросу будет посвящена встреча с лидерами стран «Бухарестской девятки», которые и составляют восточный фланг альянса. Politico отмечает, что их близость к России и к зоне военного конфликта на Украине, а также давние предупреждения о российской угрозе, которые раннее воспринимались в Западной Европе со скептицизмом, вывели эти страны на передовые позиции. Подчеркнуть это должна и встреча с Байденом. Однако, несмотря на возросшую роль восточных партнеров, конечное принятие решений относительно Украины зависит от западноевропейских стран, прежде всего Германии и Франции, и США — именно они обладают максимальными ресурсами в плане поставок вооружений. Важность восточного фланга НАТО может начать снижаться, если США и ЕС переориентируются на сдерживание Китая, указывает издание.