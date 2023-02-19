Китай выступил против затягивания и расширения конфликта на Украине

Ван И: Пекин не хочет, чтобы украинский кризис затянулся и расширился

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с Ван И заявил, что мирные инициативы должны основываться на принципе территориальной целостности. Пекин ранее пообещал предложить новый план урегулирования конфликта на Украине

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Китай настаивает на содействии миру и диалогу, а также выступает против затягивания и расширения конфликта на Украине, сообщил глава комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И. Такое заявление он сделал на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, состоявшейся на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы не хотим, чтобы украинский кризис затянулся и расширился, и мы готовы работать с международным сообществом, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации и настойчиво стремиться к миру», — приводит его слова МИД КНР.

Ван И назвал Китай и Украину стратегическими партнерами с давними дружескими отношениями между двумя народами.

О встрече Ван И и Кулебы также сообщила пресс-служба украинского МИДа. «Мы согласились, что фундаментальный принцип территориальной целостности, закрепленный в Уставе ООН, является священным для обоих наших государств. Я еще раз подчеркнул, что все инициативы, направленные на восстановление мира на Украине, должны основываться на нем», — заявил министр иностранных дел Украины.

В ходе своего выступления на конференции в Мюнхене Ван И сообщил, что Китай скоро предложит план урегулирования на Украине с учетом уважения к «суверенитету всех стран». Новый план будет повторять пункты предыдущего, в котором в том числе шла речь о соблюдении принципов Устава ООН.

Пекин неоднократно выступал за мирное урегулирование конфликта на Украине. На заседании Совета Безопасности ООН в середине февраля постпред Китая Чжан Цзюнь призвал Москву и Киев прекратить огонь и как можно скорее приступить к переговорам.

Весной прошлого года, сразу после начала военной операции, Россия и Украина вели переговоры об урегулировании. Диалог прекратился в мае. Украинский президент Владимир Зеленский выступает за решение конфликта с помощью предложенной Киевом «формулы мира», предусматривающей прекращение боевых действий и вывод российских войск. В Кремле исключают мирный процесс без учета украинской стороной вхождения в состав России новых территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Москва заявляла о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий.