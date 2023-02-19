Китай выступил против затягивания и расширения конфликта на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 18:00
Кокорин отметил гол жестом Месси и процитировал аргентинца в соцсетях Спорт, 17:56
Bloomberg узнал о планах Запада отслеживать торговлю российскими алмазами Политика, 17:56
Автор мюзикла «Кошки» написал гимн для коронации Карла III Общество, 17:41
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:35
Китай выступил против затягивания и расширения конфликта на Украине Политика, 17:19
СК подтвердил причастность спецслужб Украины к взрыву на Крымском мосту Политика, 17:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 17:13
Голы Неймара, Мбаппе и Месси помогли ПСЖ прервать серию из трех поражений Спорт, 17:05
Минобороны опровергло сообщения об увольнении офицеров ЛНР и ДНР Политика, 16:50
МИД назвал удары Израиля по Дамаску нарушением норм международного права Политика, 16:35
Гладков заявил об обстреле трех населенных пунктов в Белгородской области Политика, 16:32
Акция протеста в Кишиневе против правительства. Видео Политика, 16:32
Как привлечь клиентов и увеличить продажи за счет вкусных блюд РБК и Черкизово, 16:28
Военная операция на Украине ,  
0 

Китай выступил против затягивания и расширения конфликта на Украине

Ван И: Пекин не хочет, чтобы украинский кризис затянулся и расширился
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с Ван И заявил, что мирные инициативы должны основываться на принципе территориальной целостности. Пекин ранее пообещал предложить новый план урегулирования конфликта на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Китай настаивает на содействии миру и диалогу, а также выступает против затягивания и расширения конфликта на Украине, сообщил глава комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И. Такое заявление он сделал на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, состоявшейся на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы не хотим, чтобы украинский кризис затянулся и расширился, и мы готовы работать с международным сообществом, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации и настойчиво стремиться к миру», — приводит его слова МИД КНР.

Ван И назвал Китай и Украину стратегическими партнерами с давними дружескими отношениями между двумя народами.

О встрече Ван И и Кулебы также сообщила пресс-служба украинского МИДа. «Мы согласились, что фундаментальный принцип территориальной целостности, закрепленный в Уставе ООН, является священным для обоих наших государств. Я еще раз подчеркнул, что все инициативы, направленные на восстановление мира на Украине, должны основываться на нем», — заявил министр иностранных дел Украины.

В ходе своего выступления на конференции в Мюнхене Ван И сообщил, что Китай скоро предложит план урегулирования на Украине с учетом уважения к «суверенитету всех стран». Новый план будет повторять пункты предыдущего, в котором в том числе шла речь о соблюдении принципов Устава ООН.

Пекин неоднократно выступал за мирное урегулирование конфликта на Украине. На заседании Совета Безопасности ООН в середине февраля постпред Китая Чжан Цзюнь призвал Москву и Киев прекратить огонь и как можно скорее приступить к переговорам.

Читайте на РБК Pro
Банки каких стран все еще работают с клиентами из России
Как Франсуа Пино «украл» модный дом Gucci у своего друга-миллиардера
Цены на жилье падают по всему миру. Что это значит для экономики
Креатив «по умолчанию»: почему стоит чаще бездельничать и мечтать

Весной прошлого года, сразу после начала военной операции, Россия и Украина вели переговоры об урегулировании. Диалог прекратился в мае. Украинский президент Владимир Зеленский выступает за решение конфликта с помощью предложенной Киевом «формулы мира», предусматривающей прекращение боевых действий и вывод российских войск. В Кремле исключают мирный процесс без учета украинской стороной вхождения в состав России новых территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Москва заявляла о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Ван И Дмитрий Кулеба переговоры
Материалы по теме
Кулеба назвал Китай возможным посредником в переговорах с Россией
Политика
Times сообщила о задержке с поставками западных танков для Украины
Политика
Захарова ответила на призыв Китая к прекращению огня
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter