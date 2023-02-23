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AFP узнал, что Китай не обсуждал с Киевом проект мирного соглашения

AFP: Китай не консультировался с Киевом при подготовке мирного соглашения с Россией

Правительство Китая не обсуждало с Киевом подготовку своего плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Китай не консультировался с нами», — заявил чиновник.

Чиновник отметил, что любой план урегулирования по Украине должен быть в рамках Устава ООН и соблюдать территориальную целостность Украины.

При этом ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции, что глава китайской дипломатии Ван И поделился с ним деталями плана мирного соглашения, который готовят в Пекине. Киев изучит документ и после этого поделится своими выводами, добавил он.

В середине февраля на Мюнхенской конференции Ван И заявил, что Китай в ближайшее время предложит план решения конфликта на Украине с учетом уважения к «суверенитету всех стран». Bloomberg позже писал со ссылкой на источники из числа европейских дипломатов, что проект Пекина содержит призывы к прекращению огня и остановку поставок оружия Украине.

На этой неделе состоялся визит Ван И в Москву. Он встретился с главой МИД Сергеем Лавровым, главой Совбеза Николаем Патрушевым и с президентом России Владимиром Путиным. Последнему он выразил признательность за готовность к разрешению конфликта путем переговоров. Китай будет занимать «объективную и справедливую позицию» и играть конструктивную роль в урегулировании, говорилось в сообщении МИД страны по итогам переговоров Ван И с Путиным. В стенограмме на сайте Кремля военная операция на Украине прямо не упоминается.

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