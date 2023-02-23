Глава МИД Швейцарии заявил об идущих в стране переговорах по Украине
МИД Швейцарии: в Женеве проходят переговоры по Украине, они ведутся «не на высшем уровне»
Иньяцио Кассис
В Женеве в условиях «максимальной осмотрительности» проходят переговоры о ситуации на Украине, они ведутся «не на высшем уровне», заявил в интервью газете Le Temps глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
По словам Кассиса, несмотря на отказ России, Швейцария «продолжает предлагать свои добрые услуги» для поиска решения вооруженного конфликта Москвы и Киева. Однажды он закончится переговорами, выразил уверенность министр. «Построение мира — сложное дело, которое потребует дипломатических усилий», — сказал глава МИДа.
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