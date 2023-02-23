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МИД Украины призвал Шольца перейти «красные линии» по поставкам оружия

Замглавы МИД Украины призвал Шольца перейти все "красные линии" в поставках оружия Киеву
Украина рассчитывает получить от Германии истребители и подводные лодки, заявил замглавы МИД страны Андрей Мельник. Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее исключил предоставление Киеву боевой авиации
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan / Getty Images)

Начав оказание военной помощи Киеву, канцлер Германии Олаф Шольц «нарушил эпохальное табу», но теперь немецкое правительство проводит «зигзагообразный курс» в отношении поставок вооружения, сообщил заместитель главы украинского МИДа, бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

В Германии по-прежнему много «тормозных колодок», особенно в СДПГ (Социал-демократическая партия Германии, ее членом является канцлер Олаф Шольц), когда речь идет о военной поддержке Украины, сказал Мельник.

«Поэтому мы, украинцы, призываем канцлера пересечь все нарисованные им самим красные линии и предоставить украинским вооруженным силам все доступные системы вооружения», — приводит его слова издание Welt.

Мельник сравнил предыдущие поставки оружия Берлином с «квантовым скачком», но назвал их недостаточными. Украина ожидает смелых «светофорных» (имеется ввиду правящая коалиция трех партий в Германии, названная по их цветам: красный, желтый, зеленый. — РБК) решений, прежде всего передачи истребителей и подводных лодок, сказал замглавы украинского МИДа.

Андрей Мельник был послом Украины в Германии в течение восьми лет и покинул этот пост в октябре 2022 года, после чего перешел на работу в украинский МИД.

Будучи послом в Берлине, он запомнился своей резкой критикой в адрес немецкого правительства из-за недостаточной, по его мнению, военной поддержки Украины. В мае 2022 года он назвал канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» после того, как тот отказался приезжать на Украину (в итоге Шольц приехал в Киев в июне). Немецкую политическую элиту он характеризовал как «вялую», а свое недипломатическое поведение связывал с тем, что была необходима «мощная дискуссия» о поставках оружия Украине.

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Германия после начала военной операции России на Украине оказывала военную помощь Киеву, но, например, долго отказывалась передавать танки, которые решено были поставить в январе 2023 года. Украинский президент Владимир Зеленский просил у западных стран предоставить и боевую авиацию. Шольц исключил эту возможность и призывал прекратить обсуждение этой темы.

Россия не раз выступала с критикой поставок оружия и техники Киеву западными странами. Обсуждение вопроса о передаче истребителей в Кремле сочли ростом вовлеченности Запада в конфликт, что делает его «более болезненным и мучительным для Украины», говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине МИД Украины Олаф Шольц поставки оружия истребители подводные лодки
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