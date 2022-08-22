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Экс-посол Украины в Германии объяснил, почему не был тихим и вежливым

Экс-посол Украины в Германии Мельник объяснил, почему не был тихим и вежливым
Уволенный Андрей Мельник должен покинуть Берлин 14 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил ему стать одним из своих заместителей, сообщил экс-посол
Андрей Мельник
Андрей Мельник (Фото: Christian Spicker / IMAGO / ТАСС)

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник счел правильным свое часто недипломатическое поведение на этом посту. «Если бы я в последние очень драматические месяцы оставался бы тихим и вежливым в Берлине, возможно, не было бы такой мощной дискуссии о поставках немецкого оружия на Украину — сначала отсутствующих, потом недостаточных», — сказал он в интервью DPA (цитата по газете Die Zeit).

Мельник покинет Берлин 14 октября, после почти восьми лет в должности посла. «Я должен быть в Киеве до 15 октября, чтобы занять новую должность в Министерстве иностранных дел», — уточнил дипломат.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил ему стать одним из своих заместителей. Преемником Мельника в Берлине должен стать Алексей Макеев, который был политическим директором украинского МИДа, писали немецкие СМИ в конце июля.

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Андрей Мельник

Своему преемнику экс-посол посоветовал следовать «двойной стратегии»: с одной стороны, «быть милым и дружелюбным, чтобы добиться новых симпатий к Украине», особенно в условиях усталости от этой темы и «преувеличенных дебатов о холодной зиме».

«С другой стороны, я думаю, что он не может не быть неудобным и резким и не продолжать бросать вызов вялой немецкой политической элите», — считает Мельник.

В начале июля украинский президент Владимир Зеленский уволил посла в Германии, объяснив свое решение ротацией.

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В начале мая Мельник назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» после отказа последнего приехать в Киев. Тот отказался ехать на Украину, после того как там не приняли президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Позднее бывший посол, правда, признал неуместность своих слов и попросил о встрече с Шольцом, чтобы извиниться перед ним за оскорбление.

В конце августа Мельник критиковал ФРГ за то, что Украину «оставили на диете в военном отношении».

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Елена Чернышова
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