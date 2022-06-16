Макрон, Шольц и Драги приехали в Киев

Лидеры трех стран должны встретиться с Зеленским, чтобы обсудить военную помощь и заявку на вступление Украины в ЕС, пишет Le Parisien. Ранее Europe 1 передавала, что Макрон в Киеве может объявить о передаче орудий Caesar

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев, передал Reuters.

Макрон заявил журналистам, что 16 июня встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидеры трех стран собираются обсудить с Зеленским военную помощь Украине, а также ее заявку на вступление в Европейский союз, пишет французское издание Le Parisien.

Радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники сообщала, что во время этого визита французский лидер может объявить о передаче Киеву еще шести 155-мм самоходных артиллерийских орудий Caesar. Первые шесть таких орудий были переданы Киеву в конце апреля.

Итальянская газета La Stampa в июне сообщала, что политики планируют обсудить с президентом Украины вопросы разминирования портов и разблокировки зерновых коридоров.

Читайте на РБК Pro Pro И живи спокойно: шесть стран для смены налогового резидентства И живи спокойно: шесть стран для смены налогового резидентства Статьи Pro Можно ли платить дивиденды в 2022 году Можно ли платить дивиденды в 2022 году Статьи Pro Отбросит на 10 лет назад? Как вести цифровизацию на фоне импортозамещения Отбросит на 10 лет назад? Как вести цифровизацию на фоне импортозамещения Прогнозы Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи Pro Что будет с инфляцией и курсом рубля к концу года Что будет с инфляцией и курсом рубля к концу года Статьи Pro 12 самых популярных российских акций: чего от них ждут эксперты 12 самых популярных российских акций: чего от них ждут эксперты Статьи Pro Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии Статьи Pro Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти» Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти» Инструкции

В начале мая канцлер Германии Шольц говорил, что не приедет в Киев, пока украинские власти не примут президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Источники Bild говорили, что в Киеве не хотели принимать главу государства из-за «тесных связей» того с Россией.

Украинскую столицу ранее уже посетили президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 11 июня в Киеве с Зеленским встретилась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.