Макрон, Шольц и Драги приехали в Киев
Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев, передал Reuters.
Макрон заявил журналистам, что 16 июня встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Лидеры трех стран собираются обсудить с Зеленским военную помощь Украине, а также ее заявку на вступление в Европейский союз, пишет французское издание Le Parisien.
Радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники сообщала, что во время этого визита французский лидер может объявить о передаче Киеву еще шести 155-мм самоходных артиллерийских орудий Caesar. Первые шесть таких орудий были переданы Киеву в конце апреля.
Итальянская газета La Stampa в июне сообщала, что политики планируют обсудить с президентом Украины вопросы разминирования портов и разблокировки зерновых коридоров.
В начале мая канцлер Германии Шольц говорил, что не приедет в Киев, пока украинские власти не примут президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Источники Bild говорили, что в Киеве не хотели принимать главу государства из-за «тесных связей» того с Россией.
Украинскую столицу ранее уже посетили президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 11 июня в Киеве с Зеленским встретилась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.