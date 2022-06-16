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Военная операция на Украине ,  
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Макрон, Шольц и Драги приехали в Киев

Лидеры трех стран должны встретиться с Зеленским, чтобы обсудить военную помощь и заявку на вступление Украины в ЕС, пишет Le Parisien. Ранее Europe 1 передавала, что Макрон в Киеве может объявить о передаче орудий Caesar

Марио Драги, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (слева направо) Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук и Эмманюэль Макрон Марио Драги Олаф Шольц

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев, передал Reuters.

Макрон заявил журналистам, что 16 июня встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидеры трех стран собираются обсудить с Зеленским военную помощь Украине, а также ее заявку на вступление в Европейский союз, пишет французское издание Le Parisien.

Радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники сообщала, что во время этого визита французский лидер может объявить о передаче Киеву еще шести 155-мм самоходных артиллерийских орудий Caesar. Первые шесть таких орудий были переданы Киеву в конце апреля.

Europe 1 узнала о планах Макрона приехать в Киев и объявить о гаубицах
Политика
Фото:defense.gouv.fr

Итальянская газета La Stampa в июне сообщала, что политики планируют обсудить с президентом Украины вопросы разминирования портов и разблокировки зерновых коридоров.

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В начале мая канцлер Германии Шольц говорил, что не приедет в Киев, пока украинские власти не примут президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Источники Bild говорили, что в Киеве не хотели принимать главу государства из-за «тесных связей» того с Россией.

Украинскую столицу ранее уже посетили президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 11 июня в Киеве с Зеленским встретилась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова
Эмманюэль Макрон Франция Олаф Шольц Германия Марио Драги Италия Украина

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