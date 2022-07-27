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Назвавший Шольца «обиженной колбасой» посол объяснил фразу мнением страны

Посол Украины в ФРГ Мельник назвал неуместными свои слова о канцлере Шольце
Посол Украины Андрей Мельник, возмутившийся отказом Шольца приехать в Киев весной, признал, что его слова о канцлере были неуместны, и объяснил их эмоциональной реакцией. Канцлер ранее заявил, что не придал значения высказыванию
Андрей Мельник
Андрей Мельник (Фото: Michael Kappeler / DPA / ТАСС)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который в мае назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за отказа приехать в Киев, признал в интервью Die Zeit, что его слова были неуместны.

«Да, наверное, это было неуместно, это была эмоциональная реакция. <...> Возможно, мне следовало подобрать другое слово, но это чувство соответствовало мнению всей Украины», — заявил дипломат. По его мнению, Шольц весной не приехал в страну по надуманным причинам. Ранее канцлер ФРГ говорил, что не может посетить Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

В то же время, считает Мельник, дипломатам не всегда следует сдерживать эмоции: «Дипломат — не робот. <...> Особенно в неспокойные времена людям нужны эмоции и страсть». По мнению посла, если бы президент Украины Владимир Зеленский не проявлял никаких эмоций и не подбадривал жителей страны, где с конца февраля проходит российская военная операция, «не было бы в обществе такой сильной сплоченности, чтобы противостоять превосходящей силе России».

Шольц не придал значения словам посла Украины об «оскорбленной колбасе»
Политика
Олаф Шольц

Мельник сообщил также, что Зеленский в недавнем телефонном разговоре со Штайнмайером во второй раз пригласил президента ФРГ на Украину: «Мы все еще ждем его визита в Киев». Штайнмайер хотел посетить Киев с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в апреле, но сообщил, что украинская сторона отказала ему в визите. По данным источников Bild, причиной стали «тесные связи» президента Германии с Россией в последние годы, а также его поддержка проекта газопровода «Северный поток-2». Позднее в пресс-службе президента ФРГ сообщили, что оба лидера поговорили по телефону и смогли преодолеть «раздражающие факторы» в отношениях двух стран.

Шольц все же посетил Украину в середине июня, он приехал в столицу вместе с французским президентом Эмманюэлем Макроном и итальянским премьер-министром Марио Драги. Канцлер ранее отметил, что не придал значения высказыванию Мельника об «обиженной колбасе», поскольку на Украине уже месяцы продолжаются боевые действия и не стоит каждое слово Киева «класть на золотые весы». Однако Мельник решил извиниться перед Шольцем.

9 июля Зеленский подписал указ об увольнении Мельника с должности посла. В интервью Zeit дипломат сообщил, что пробудет в Германии еще две-три недели и пока не знает, чем займется дальше, но «есть предложения из Киева». Bild со ссылкой на источники передавал, что он может занять должность в украинском МИДе.

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