Песков ответил на вопрос о содержании «формулы Анкориджа»

Кремль отказался раскрывать содержание «формулы Анкориджа», но напомнил позицию, что ВСУ должны покинуть Донбасс. Ранее Зеленский называл территориальный вопрос единственным нерешенным в рамках мирного плана

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Кремль не считает целесообразным раскрывать содержание «формулы Анкориджа», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, содержит ли она территориальные вопросы. Слова Пескова приводит корреспондент РБК.

«Мы не хотим публично вдаваться в детали положений, которые обсуждаются. Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса. Есть также другие нюансы», — пояснил он.

Переговоры между США и Россией по Украине очень ответственные, поэтому никто на время не обращает внимание, добавил Песков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков после переговоров с делегацией США в Кремле заявил, что диалог был конструктивным и предельно откровенным. По итогам встречи стороны констатировали, что без решения территориального вопроса «по согласованной в Анкоридже формуле» долгосрочное урегулирование конфликта на Украине невозможно, добавил он.

Так называемая «формула Анкориджа» — неофициальное название подхода к урегулированию конфликта на Украине, который обсуждался в ходе контактов России и США на переговорах в Анкоридже (штат Аляска) в августе 2025 года. Речь идет не о готовом документе, а о рамочном принципе. При этом конкретные параметры формулы официально не раскрывались

В ноябре, когда появилась первая версия мирного плана по Украине, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заключение этого соглашения может быть сорвано, если из него уберут договоренности, достигнутые на российско-американском саммите в Анкоридже.

Позже документ был неоднократно изменен. последняя версия — мирный план из 20 пунктов. Спецпосланник американского президента Стивен Уиткоф заявил, что работа над мирным планом по Украине завершена на 90%. Зеленский уточнил, что нерешенным остается только территориальный вопрос.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в ночь на 16 августа 2025 года в Анкоридже и длились около трех часов. Основной темой саммита стало урегулирование конфликта на Украине. По итогам встречи Трамп заявил о прогрессе, но сообщил, что сторонам не удалось достичь сделки по Украине. Путин назвал переговоры полезными и обстоятельными.

Уже в октябре замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что импульс к урегулированию конфликта на Украине, который появился после встречи президентов России и США на Аляске, оказался исчерпан.

Россия выступает за завершение военного конфликта с Украиной путем устранения его «первопричин». Условием мира Владимир Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. По словам российского лидера, Донбасс является исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.