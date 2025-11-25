 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лавров рассказал о последствиях, если из плана уберут дух Анкориджа

Лавров: если из плана вымарают дух Анкориджа, то это станет другой ситуацией
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа по Украине может быть сорван, если из него уберут договоренности, достигнутые на российско-американском саммите в Анкоридже.

Глава российского МИД подчеркнул, что ключевые положения текущего плана Трампа основаны на пониманиях, достигнутых во время встречи в Анкоридже. «Мы приветствуем, что эти принципы отражены в плане», — отметил Лавров. Однако министр предупредил: «Если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией».

На данный момент Россия и Украина изучают мирный план, предложенный ранее США. В него входит 28 пунктов, включая отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска.

После встречи представителей США, Украины и ЕС в Женеве 23 ноября документ уменьшился до 19 пунктов. Из плана исключили пункт о разморозке российских активов. Любое использование заблокированных активов и процентной прибыли от них Москва считает неправомерным и заявляет о готовности ответить на возможную конфискацию.

По информации Bloomberg, пункты, изъятые из первоначальной версии мирного плана США по Украине, будут прописаны в отдельных документах и рассмотрены в ходе последующих переговоров.

