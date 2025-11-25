Лавров рассказал о последствиях, если из плана уберут дух Анкориджа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа по Украине может быть сорван, если из него уберут договоренности, достигнутые на российско-американском саммите в Анкоридже.
Глава российского МИД подчеркнул, что ключевые положения текущего плана Трампа основаны на пониманиях, достигнутых во время встречи в Анкоридже. «Мы приветствуем, что эти принципы отражены в плане», — отметил Лавров. Однако министр предупредил: «Если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией».
На данный момент Россия и Украина изучают мирный план, предложенный ранее США. В него входит 28 пунктов, включая отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска.
После встречи представителей США, Украины и ЕС в Женеве 23 ноября документ уменьшился до 19 пунктов. Из плана исключили пункт о разморозке российских активов. Любое использование заблокированных активов и процентной прибыли от них Москва считает неправомерным и заявляет о готовности ответить на возможную конфискацию.
По информации Bloomberg, пункты, изъятые из первоначальной версии мирного плана США по Украине, будут прописаны в отдельных документах и рассмотрены в ходе последующих переговоров.
